Amazon Prime Day 2022: ¿cuándo empieza la fiesta del ahorro de la plataforma y cómo puedes aprovecharla?

Queda menos de un mes para que empiece la famosa fiesta del ahorro de Amazon Prime. Según acaba de anunciar la compañía, este año se celebrará entre el 12 y el 13 de julio, y traerá auténticos descuentos a los que tengan suscripción de pago en la plataforma.

El Amazon Prime Day lleva celebrándose en julio cada año desde que comenzó a celebrarse en el 2015. Sin embargo, a causa de la pandemia, en 2020 la fecha se retrasó hasta octubre y en 2021 se adelantó a junio. Pero parece ser que la tienda de ecommerce ha decidido volver a sus costumbres y poner de nuevo el evento en el séptimo mes del año.

¿Qué es el Amazon Prime Day?

Esta celebración de Amazon destaca por traer gangas en productos no solo de la marca de la compañía, sino también de otros vendedores que comercializan a través de la plataforma. Para asegurarte de que las ofertas son ideales, los usuarios pueden usar sitios web como Camelcamelcamel, que ofrece un historial de los precios de cada producto que se vende por Amazon.

En este evento, existen tres tipos de ofertas:

Ofertas flash : duran solo unas pocas horas.

: duran solo unas pocas horas. Ofertas del día : duran solo un día.

: duran solo un día. Ofertas normales: duran los dos días.

Además del Amazon Prime Day, la compañía ha preparado una novedad para beneficiar a las pequeñas y medianas empresas. Por cada euro gastado en productos de las PYMES desde el 21 de junio a las 10 AM al 11 de julio a las 23:59, los clientes tendrán la oportunidad de ganar grandes premios.

¿Cómo aprovecharte de los descuentos?

No todos podrán disfrutar de estas superofertas del Amazon Prime Day 2022. Como cada año, estos solo estarán habilitados para aquellos que estén suscritos a la versión premium de la plataforma de comercio electrónico.

“Amazon Prime está diseñado para hacer tu vida más fácil cada día -comenta la compañía en un comunicado de prensa-. Más de 200 millones de clientes en todo el mundo se benefician de las muchas ventajas de Prime, incluyendo lo mejor en compras y entretenimiento”.

Los usuarios pueden registrarse únicamente durante el periodo de prueba gratuito que dura 30 días si no quieren pagar por ser de Amazon Prime. Sin embargo, hay que señalar que esta suscripción no es excesivamente cara y cuesta anualmente 36 euros y mensualmente 3,99 euros.

Aquellos que opten por formar parte de Amazon Prime no solo tendrán ventajas durante el Amazon Prime Day, sino que contarán con bastantes más beneficios. Estos son: envíos gratuitos, acceso a Prime Video y una suscripción gratis en Twitch.

Apúntate a nuestra newsletter y recibe en tu correo las últimas noticias sobre tecnología.

¡Que no se te olvide! Si eres Amazon Prime puedes disfrutar de envíos gratuitos en casi todo el catálogo de la plataforma. Si todavía no has descubierto las ventajas de pertenecer a este club, ahora tienes un periodo de prueba gratuito de 30 días.