No hay día que pasemos sin escuchar música, a veces conscientemente y otra sin darnos apenas cuenta. Tanto si cantamos bajo la ducha (para aprovecharnos de los beneficios de esta práctica) como si lo hacemos en el coche o si tenemos la radio de fondo mientras preparamos algo de comer, estamos ante una playlist continua. Las canciones son también las encargadas de hacer más llevadero el trayecto hasta el trabajo y de darnos la motivación necesaria para darlo todo en el gimnasio. Con todas estas evidencias, no tenemos más remedio que confesarlo: no podemos vivir sin música... ¡y sabemos que no somos los únicos!

De hecho, cada vez son más los servicios de streaming musical que nos dan acceso a un catálogo de miles de canciones para que podamos escuchar a la carta lo que nos apetezca en cada momento, pudiendo personalizar nuestras propias playlist y, lo mejor de todo, sin anuncios. Por la proliferación de este tipo de servicios (y por la gran demanda de auriculares inalámbricos de menos de 50 euros) , sabemos que hay más de un melómano entre nosotros encantado de tener a su disposición este amplio repertorio. Una de las plataformas más populares es Amazon Music Unlimited, la propuesta del gigante del comercio online para quienes no pueden vivir sin música.

Este servicio funciona mediante una suscripción mensual que da acceso a 90 millones de canciones, incluidos últimos lanzamientos y aquellos temas míticos que seguro están en tu lista de indispensables. El precio para acceder a esta plataforma es de 9,99 euros al mes, pero, igual que otros servicios de Amazon, podemos probarlo gratis durante un mes para investigar sus aplicaciones. ¡Pero aún hay más! Ahora, hasta el próximo 28 de abril, el periodo de prueba pasa de ser de 1 a 3 meses gratis, pudiendo cancelar la suscripción en cualquier momento.

Ventajas de Music Unlimited

Si bien es cierto que los tres meses gratuitos son, sin duda, uno de los motivos por el que todos deberíamos darle la promoción con la que Music Unlimited, de Amazon, nos ha sorprendido hoy, no es el único motivo de peso por el que deberíamos valorar la suscripción. Para empezar, al estar registrado en este canal, tenemos acceso ilimitado a más de 90 millones de canciones en HD, lo que incluye los últimos lanzamientos, los artistas más recientes y, también, todos los álbumes icónicos. Música variada para todos los gustos que, como si de un plan premium se tratase, podemos disfrutar sin interrupciones: no hay anuncios ni interferencias, prometiendo una experiencia de calidad en cualquier lugar.

Y es que, aunque no tengas acceso a internet o wifi, puedes seguir disfrutando de tu música favorita gracias al modo offline, así las temidas interferencias de cobertura en los viajes, por ejemplo, dejarán de ser un impedimento para convertirse en una ventaja frente a otros servicios de música en streaming. Además, cabe destacar que Music Unlimited permite cambiar de canción, lista o artista en cualquier momento, sin tener en cuenta un número de cambios concretos. Al ser un servicio de Amazon, también podemos sincronizarlo con nuestros dispositivos inteligentes con Alexa para contar con funcionalidades a través de la voz. ¿Se puede pedir más?

Lo cierto es que sí: para aquellos que lo necesiten, cuentan con un plan para que toda la familia le saquemos partido a este servicio. Music Unlimited dispone de una tarifa familiar en la que, por 14,99 euros al mes, se ofrece acceso hasta para seis usuarios (incluyendo la promoción de tres meses de prueba gratis).

Cómo cancelar Amazon Music

Pasado el periodo gratuito de los tres meses con los que la plataforma musical de Amazon busca aumentar sus suscriptores, tenemos dos opciones. La primera, continuar con Music Unlimited y seguir disfrutando a diario de las ventajas que ofrece por un precio mensual de 9,99 euros. La segunda, darnos de baja sin compromisos tras la prueba gratuita de tres meses o en cualquier momento de este periodo si no nos convence lo que ofrece. Para ello, solo hay que seguir un par de pasos que apenas nos llevarán cinco minutos: ir a los ajustes, después a la sección Amazon Music Unlimited y, por último, seleccionar (y confirmar) la opción ‘Cancelar’ en los detalles de renovación de la suscripción.

