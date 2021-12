Adiós a los ladrones: Telefónica podrá cortar los cables de fibra de otras compañías que aprovechen su infraestructura

Algunas teleoperadoras aprovechan las infraestructuras de otras compañías rivales para instalar la fibra óptica sin su permiso. La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) ha aprobado una resolución que impide que esta irregularidad se repita.

Comúnmente, la compañía más afectada por esta acción fraudulenta era Telefónica. Sin embargo, con la resolución se dejan claros los protocolos a seguir en caso de que una operadora ocupe de forma irregular las infraestructuras de otras.

A partir de ahora, las compañías que accedan a infraestructuras de obra civil deberán pedir permiso y seguir las pautas de esta oferta. Si las operadoras lo hacen de manera fraudulenta, Telefónica podrá tomar algunas medidas concretas, entre las que se encuentra la desinstalación de los cables de otras empresas.

Según la CNMC, existen tres protocolos:

Uno está pensado para operadores identificados con contrato MARCo .

. Otro es para los operadores que no estén bajo la oferta MARCo .

. El último es para cuando no se logre identificar la empresa que se ha aprovechado de la fibra óptica.

Telefónica deberá negociar tanto con las operadoras con contrato MARCo como con las que no lo tienen. De este modo, se tendrá que llegar a un acuerdo en el que las partes decidan los plazos y los costes de desinstalación.

No obstante, para los casos en los que Telefónica no pueda identificar la teleoperadora que ha usado su infraestructura, tendrá la opción de “solicitar la autorización de la CNMC para desinstalar los tendidos” sin previo aviso. Esta medida supondrá que el Internet se cortará en las casas que tengan contrato con una operadora que no se pueda identificar.

