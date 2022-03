¿Qué tienen las tabletas que gustan tanto? El uso cada vez mayor de la tecnología en los hogares ha convertido a estos dispositivos en los reyes de la casa. Son los más utilizados por los niños y adolescentes para las actividades escolares. Y no solo eso, con ellos podemos ver nuestras series favoritas desde cualquier lugar sin interrupciones y son imprescindibles en los viajes en coche. Pero si en algo destacan es en su capacidad para acercar las nuevas tecnologías a los más mayores. A ellos les cuesta incorporarse al mundo de las nuevas tecnologías, pero con estos dispositivos lo tienen más fácil. Rápidamente, y sin complicaciones, pueden ver ver sus vídeos favoritos, hablar con la familia o consultar las redes sociales.

Hay muchas razones para contar con una tablet en casa. Si necesitas una nueva y no quieres pagar demasiado, sigue leyendo. En 20deCompras hemos encontrado a un precio increíble la Galaxy Tab A7 Lite, la versión económica de la tableta más popular de Samsung. Es un modelo Android perfecto como primer dispositivo para los peques o como regalo en el Día del Padre. Pocos tienen una mejor relación calidad-precio. Permite navegar y gestionar apps de forma cómoda con su pantalla TFT de 8,78 pulgadas y una resolución de 1430x800 pixeles. Es más manejable que la de 10 pulgadas para leer y reproducir contenido multimedia. La versión de 32 gigas de almacenamiento se puede ampliar con tarjetas MicroSD y solo pesa 366 gramos.

La tablet A7 Lite, de Samsung. Amazon

Cuatro razones para apostar por ella



Buena cámara . La Samsung Galaxy Tab A7 Lite tiene una cámara trasera de 8 megapíxeles y una delantera de 2 para capturar y compartir cualquier momento con buena calidad o para realizar videoconferencias sin problema.

. La Samsung Galaxy Tab A7 Lite tiene una cámara trasera de 8 megapíxeles y una delantera de 2 para capturar y compartir cualquier momento con buena calidad o para realizar videoconferencias sin problema. Con una mano . Su sencillo menú permite utilizarla deslizando un dedo. Es posible navegar sin problema, volver a atrás y ver tus aplicaciones usadas recientemente con un simple gesto.

. Su sencillo menú permite utilizarla deslizando un dedo. Es posible navegar sin problema, volver a atrás y ver tus aplicaciones usadas recientemente con un simple gesto. Gran autonomía. Es posible olvidarse del cargador durante largos periodos de tiempo ya que tiene una batería de 5.100 miliamperios.

Es posible olvidarse del cargador durante largos periodos de tiempo ya que tiene una batería de 5.100 miliamperios. Bordes al límite. Tiene una pantalla de 8,7 pulgadas para ver todo lo que quieras en cualquier lugar. En lo que a audio se refiere, cuenta con altavoces estéreo con sonido Dolby Atmos.

Esta tableta ya de por si es económica, pero ahora tiene una rebaja en Amazon con lo que su precio no supera los 140 euros. Además, si eres usuario de Amazon Prime, el envío es gratuito y llega en un solo día a casa. Si no lo eres, aprovecha para hacer el pedido con la prueba del servicio sin coste durante un mes.

En 20Minutos buscamos las mejores ofertas de Amazon y otras tiendas. Los precios y disponibilidad pueden variar tras la publicación.