¿Te toca vacunarte en verano?: Haz cuentas con los días que tienen que pasar entre las dos dosis de cada vacuna

Ahora que el verano ha llegado definitivamente y que parece que la posibilidad de irse de vacaciones se ha reactivado con el cese de las restricciones, hay un asunto muy importante a tener en cuenta para aquellos que hayan sido citados en las próximas semanas para vacunarse: el tiempo entre dosis.

Y es que no todas las vacunas contra la Covid-19 requieren el mismo intervalo de tiempo entre el primer y el segundo pinchazo, por lo que es esencial saber la fecha de la segunda dosis para poder organizarse y completar la pauta de inmunización de forma efectiva.

Ahora bien, aunque la mayoría de sueros contra la Covid-19 que se están inyectando en España se administran en dos dosis, la de Janssen necesita tan solo una; lo que significa que a los días de haber sido inoculada con la monodosis ya se adquieren los anticuerpos suficientes para estar protegido frente al virus. Además, los que hayan pasado la infección deberán esperar seis meses desde el diagnóstico positivo para ser inoculados con una sola dosis, siempre y cuando sean menores de 65 años.

Inyectarse la segunda dosis significa completar la pauta y, en definitiva, dotar al sistema inmunitario de un refuerzo tras la primera dosis y de una respuesta mucho más intensa y rápida contra la infección. Así, según se demostró en los ensayos clínicos, los días que tienen que transcurrir entre los dos pinchazos varían según la marca de la vacuna (y, por tanto, del mecanismo que utiliza), pero el mínimo está en las tres semanas, tiempo necesario para poder desarrollar defensas:

Pfizer/BioNTech: 21 días

21 días Moderna: 28 días

28 días Oxford/AstraZeneca: de 28 a 84 días

Intervalo de tiempo entre dosis de la vacuna contra la Covid-19. Henar de Pedro

La particularidad de AstraZeneca: hasta tres meses entre dosis

El caso de AstraZeneca es peculiar, pues se ha demostrado que puede espaciarse todavía más el tiempo hasta la segunda dosis. En España sucedió con ciertos colectivos menores de 60 años, que vieron su segunda cita pausada y aplazada durante semanas (de 12 a 16 semanas desde la primera dosis) por los casos de trombosis que surgieron en vacunados con este suero.

No obstante, ese retraso no debería haber supuesto ningún tipo de perjuicio, pues varios estudios, como el publicado en 'The Lancet', demostraron que la eficacia parece ser mayor si se esperan tres meses entre el primer y el segundo pinchazo. Así lo señala también la agencia SINC, que afirma que la primera dosis de la vacuna mantiene la inmunogenicidad al menos durante 90 días. Por ello, la Comisión de Salud Pública estableció un intervalo de 10 a 12 semanas entre dosis.

Este, de hecho, ha sido uno de los asuntos estudiados por las autoridades sanitarias de distintos países. Urge vacunar a toda la población -o al menos dotarle de la inmunidad que le proporciona una primera dosis-, por lo que muchos (como Reino Unido) optaron por seguir otra estrategia y priorizar la primera dosis al mayor número de personas posible, para luego completar la vacunación más tarde.

"Esta variación es lógica, pero como hemos ido con prisas no se han probado otras pautas de vacunación", apunta Vicente Larraga, profesor de investigación del Centro de Investigaciones Biológicas Margarita Salas del Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CIB-CSIC), en una nota de prensa de Sanidad. Ahora, hay que esperar a la cuarta y última fase de los ensayos clínicos para determinar hasta qué punto puede ampliarse el intervalo entre las dos dosis y aumentar así la capacidad de vacunación.

Las de ARN mensajero: distinto mecanismo, distinto intervalo

Para las de Pfizer y Moderna, el tiempo recomendado entre dosis son 21 días para Pfizer y 28 para Moderna. Estas utilizan otro mecanismo para proteger al organismo frente al virus: en vez de usar un vector viral, utilizan ARN mensajero para producir la inmunidad.

A pesar de que esos son los intervalos recomendados, la Organización Mundial de la Salud (OMS) y la Agencia Europea del Medicamenteo (EMA, por sus siglas en inglés) admiten retrasar la segunda dosis hasta 42 días, pero solo en el caso de que se dieran problemas de distribución o producción.

No opinan lo mismo los expertos de la Administración de Alimentos y Medicamentos de EE UU (FDA, por sus siglas en inglés), que creen que es importante ceñirse a los intervalos específicos demostrados en los ensayos clínicos.

Con todo, España sigue los días establecidos en los estudios e inocula la segunda dosis una vez pasados los 21 días -en el caso de la de Pfizer/BioNTech-, o los 28 días -si se trata de la de Moderna-.