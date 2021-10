La vacuna contra la Covid no causa infertilidad, pero la enfermedad sí podría

El debate sobre la vacuna y el virus es amplio y no se ha tardado en relacionarlo con la infertilidad. Ahora eso se va aclarando. Aunque no hay pruebas de que ninguna de las vacunas contra la Covid cause problemas de fertilidad, enfermar gravemente por el virus puede hacerlo, según los expertos en reproducción. Esto provoca que sea todavía más importante vacunarse, avisan.

"Hay pruebas que sugieren que la infección por el SARS-CoV-2 tiene el potencial de afectar tanto a la fertilidad masculina como a la femenina y, desde luego, a la salud del embarazo de una persona infectada", dijo, según recoge NBC, una de las investigadoras, la doctora Jennifer Kawwass, endocrinóloga reproductiva y profesora asociada de la Facultad de Medicina de la Universidad Emory de Atlanta. "Y simultáneamente no hay pruebas de que la vacuna tenga ningún impacto negativo en la fertilidad masculina o femenina", añadió.

Los investigadores han estudiado los efectos de la Covid en el sistema reproductor humano desde el comienzo de la pandemia. Aunque no hay pruebas de que el Covid pueda transmitirse sexualmente, las investigaciones sugieren que las células del sistema reproductor son objetivos factibles para el virus, porque llevan algunos de los receptores a los que el coronavirus debe unirse para entrar en las células.

La idea de que un virus pueda causar infertilidad no es inédita. "Tenemos pruebas históricas de que hay ciertos virus que tienen más probabilidades de afectar a la fertilidad masculina o femenina", dijo Kawwass a este respecto.

Por ejemplo, las infecciones por el virus del papiloma humano (VPH), la hepatitis B, la hepatitis C y el VIH se han relacionado con una disminución de la fertilidad. Sin embargo, no está claro si un virus respiratorio, como el coronavirus, podría tener el mismo efecto. "Pero el hecho de que los órganos reproductores masculinos y femeninos tengan los receptores a los que se dirige el virus Covid significa que es ciertamente plausible que el virus pueda causar problemas de fertilidad", añadió la investigadora.

Asimismo, se sabe que los síntomas del Covid -los principales son fiebre de más de 38 grados durante al menos tres días- causan problemas de fertilidad, especialmente en los hombres.