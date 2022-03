Si quieres lucir un pelo sedoso en cualquier época del año necesitas un buen secador. Tanto si tienes una melena larga como si acabas de hacerte uno de los cortes de pelo que triunfan esta primavera, el secador es un imprescindible para acabar con la humedad del cabello y evitar resfriados. Si, además, quieres proteger las fibras de tu pelo del encrespamiento y las puntas abiertas, no te lo pienses, necesitas un modelo iónico. Estos secadores, desconocidos hasta hace unos años, se han popularizado en los últimos tiempos por los múltiples beneficios que garantizan un cuidado máximo del cabello.

Pero no todos los secadores iónicos son iguales, hay modelos que triunfan porque, además de buena calidad, tienen un precio imbatible. Este es el caso del secador de pelo Pro-Air Dry de Remington que se ha convertido en un top ventas en Amazon con cerca de 6.000 valoraciones. La razón: su potente motor de 2.200 vatios que reduce el tiempo de secado a la mitad. En 20deCompras, lo hemos encontrado rebajado un 25% y solo te costará 22,43 euros si te das prisa, ya que esta oferta es por tiempo limitado.

Secador iónico Remington. Amazon

Este modelo iónico de de Remington genera un 90% más de iones negativos para que el pelo se vea brillante y saludable sin rastro de encrespamiento. Tiene dos velocidades y tres temperaturas distintas con una potencia de 2200 vatios. Su rejilla de cerámica proporciona un caudal de aire preciso que distribuye el calor uniformemente para que el cabello no quede demasiado expuesto y no se dañe. Además cuenta con una función de ráfaga de aire frío para fijar el peinado.

Este modelo negro y rojo permite un acabado profesional con ayuda del concentrador incluido en el aparato que facilita unos resultados de peluquería. Además viene con un práctico gancho que te permite colgarlo si lo prefieres o guardarlo fácilmente, manteniéndolo todo en orden.

También cuenta con un cable largo para que puedas secarte donde quieras y su rejilla trasera es desmontable para facilitar el trabajo a la hora de limpiarlo.

