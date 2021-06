Uno de los nuevos irrigadores bucodentales de Amazon está, solo hoy, de oferta y puede ser tuyo por 23 euros

Desde pequeños tenemos la lección bien aprendida: debemos lavarnos los dientes tras cada comida. De mayores aprendemos que, aunque nos gustaría hacerlo siempre, el cepillo no nos acompaña a todas y lo único que no desoímos es el consejo de los expertos de que el cepillado que no se debe obviar es el de la noche, puesto que es el más importante del día. Dentro de esta tarea, además del cepillado con una herramienta manual o eléctrica según nuestros gustos, podemos llevar a cabo otras acciones destinadas a mantener una correcta higiene bucodental como incluir colutorios, hilo dental y tras herramientas que alejen la placa y las bacterias de nuestra boca.

En este sentido, los irrigadores bucodentales están ganando cada día más adeptos en lo que a conseguir una limpieza impecable se refiere, puesto que su sistema de agua a presión posibilita el eliminar los restos de hasta los rincones más difíciles. Otra de sus ventajas es que suelen incorporar varias boquillas, tanto para tener recambios como para que cada miembro de la familia use una y otros modelos también cuentan con una especial para la limpieza de la lengua. Este es el caso del modelo que hemos encontrado hoy en el catálogo de ofertas flash de Amazon: tiene un uso sencillo, incluye 5 boquillas y está rebajado un 28% para que sea tuyo por menos de 24 euros. ¿Te animas a lucir sonrisa este verano?

El irrigador bucodental, de Bonai. Amazon

Lo escojo por...

Tres modos adaptables. Para que todos los usuarios puedan realizar una limpieza personalizada, este irrigador de Bonai cuenta con tres modos de funcionamiento adaptables con los que controlar la potencia del flujo de agua. Además, para perfeccionar la técnica, este dispositivo incluye cinco cabezales giratorios de 360°C y un limpiador de lengua.

Para que todos los usuarios puedan realizar una limpieza personalizada, este irrigador de Bonai cuenta con tres modos de funcionamiento adaptables con los que controlar la potencia del flujo de agua. Además, para perfeccionar la técnica, este dispositivo incluye cinco cabezales giratorios de 360°C y un limpiador de lengua. Un tanque de agua grande. Con capacidad para 200 ml, el tanque de agua de este irrigador nos permite realizar una limpieza completa sin parones, pero sin lograr que este ‘gadget’ sea excesivamente grande para su uso y guardado. Cabe destacar que es fácil de desmontar y de transportar, por lo que puede usarlo durante el trabajo o los viajes.

Con capacidad para 200 ml, el tanque de agua de este irrigador nos permite realizar una limpieza completa sin parones, pero sin lograr que este ‘gadget’ sea excesivamente grande para su uso y guardado. Cabe destacar que es fácil de desmontar y de transportar, por lo que puede usarlo durante el trabajo o los viajes. Una autonomía envidiable. Solo hace falta poco más de tres horas para conseguir los 25 días de autonomía que puede estar en funcionamiento antes de volver a cargarlo. Además, su batería está preparada para aguantar hasta cinco años, por lo que no tenemos que preocuparnos durante una larga temporada de la vida útil que le queda por delante.

¿Quieres descubrir las mejores ofertas? Apúntate a nuestra Newsletter.

En 20Minutos buscamos las mejores ofertas de Amazon y otras tiendas. Los precios y disponibilidad pueden variar tras la publicación.