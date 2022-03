¿Una piedra volcánica que absorbe la grasa de la cara, los brillos y el sudor? Existe en 'roll-on' y arrasa en Amazon

A nadie le gustan los brillos de la cara generados por el exceso de grasa que se crea a lo largo del día. De hecho, a muchas personas les puede generar vergüenza e incomodidad. Pero, lo cierto es que nuestra piel, y en especial la de la cara, genera grasa como una protección a las agresiones externas como el sol, la contaminación o las bacterias. Además, esta capa hidrata la piel y aporta antioxidantes para mantenerla sana. No obstante, cuando se da el caso de que generamos mucha cantidad de grasa (debido a problemas hormonales, alimenticios, genética…) se puede traducir en problemas como el acné, pegajosidad o puntos negros.

Si eres de las personas a las que les molesta esta grasa, le crea problemas, está harta de ella o le genera avergüenza, la marca Revlon ha sacado un roll-on, fabricado con piedra volcánica natural, cuya misión principal es absorber de forma instantánea el aceite de tu piel para reducir la cantidad de grasa y el brillo de tu rostro. Está elaborado para asegurar y mantener un acabado mate y suave en el rostro, al mismo tiempo que resalta las facciones. Lo puedes llevar en el bolso, bolsillos o mochila, porque su tamaño compacto y pequeño es ideal para trasladarlo. Para que te hagas una idea, es más ancho que un pintalabios, pero no más largo. De hecho, es bastante fiel a las fotografías de Amazon.

Combate el exceso de grasa facial y el brillo con facilidad. Amazon

Económico, sostenible y con resultados profesionales

No solo llaman la atención las 22.100 valoraciones en Amazon, sino el hecho de que el 64% de los usuarios que ya lo han probado lo puntúan con la más alta (5 de estrellas) y el 17% con cuatro. Y es que, este rodillo es una solución rápida para reducir esos brillos molestos, secar la piel y eliminar el exceso de grasa. Además, a diferencia de otros productos, este lo podrás utilizar hasta 120 veces y es muy fácil de limpiar.

