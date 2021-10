Un estudio apunta que las variantes Delta y Delta Plus podrían ser resistentes a algunos anticuerpos

Wikimedia, CC BY

Un equipo de del Centro Alemán de Primates - Instituto Leibniz para la Investigación de Primates de Göttingen y sus colegas de la Facultad de Medicina de Hannover, el Centro Médico de la Universidad de Göttingen y la Universidad Friedrich-Alexander de Erlangen-Nürnberg (Alemania) han investigado por qué la variante Delta del SARS-CoV-2, el virus que provoca la COVID-19, se propaga con tanta eficacia y si los virus Delta Plus son más peligrosos.

En su trabajo, publicado en la revista 'Cell Reports', pudieron demostrar que Delta y Delta Plus infectan las células pulmonares con mayor eficacia que el virus original. Además, uno de los cuatro anticuerpos utilizados para tratar la COVID-19 no fue eficaz contra Delta, y Delta Plus fue incluso resistente contra dos anticuerpos terapéuticos.

Del mismo modo, los anticuerpos generados tras la vacunación con las vacunas de BioNTech-Pfizer y Oxford-AstraZeneca también fueron menos eficaces contra Delta y Delta Plus en comparación con el virus original. Por otro lado, estas variantes fueron inhibidos de forma comparable, lo que sugiere que Delta Plus puede no suponer un mayor riesgo para las personas vacunadas que Delta.

Por último, se descubrió que los individuos vacunados primero con Oxford-AstraZeneca y luego con BioNTech-Pfizer tenían significativamente más anticuerpos que inhibían a Delta que los individuos vacunados dos veces con Oxford-AstraZeneca. Así, demuestran la combinación de dos vacunas puede inducir una protección inmunitaria especialmente fuerte contra las variantes del SARS-CoV-2.