Las esponjas son una parte indispensable de nuestro set de maquillaje. Su capacidad para difuminar algunos productos, como el corrector de ojeras o los countouring en crema, hace que tengan un espacio reservado entre las brochas que todos los make up lovers tenemos en el neceser para conseguir los resultados profesionales, naturales y precisos que buscamos. Su utilidad está más que probada, sin embargo, y a pesar del papel que juegan en nuestra rutina de belleza, la mayoría no las cuidamos como deberíamos para cerciorarnos de que son seguras para nuestro cutis.

Al estar fabricadas de materiales porosos que potencian el efecto difuminado que buscamos, tienden a acumular más suciedad y humedad que otros pinceles de nuestro neceser. De hecho, uno de los trucos para potenciar el efecto natural y jugoso consiste en mojarlas, ligeramente, con agua para lograr una capa de maquillaje ligera e hidratada. Pero, si no las lavamos con frecuencia, pueden generar bacterias que ensucien nuestra piel, dando paso a brotes de granitos y puntos negros difíciles de controlar.

Tampoco ayuda a su correcta conservación cómo las guardamos: que levante la mano quien tenga sus esponjosas mezcladas con otros productos dentro de un neceser sin conservación o sobre el tocador acumulando polvo. Dos errores que pueden poner en jaque la salud de nuestra piel y que, sin embargo, podemos evitar haciendo una inversión mínima de ocho euros. Se trata de un estuche individual con ventilación regulable (para adaptarse al tamaño de nuestra brocha) que la resguarda de los agentes externos y ayuda a que los materiales traspiren para no cultivar bacterias que puedan dañar el cutis. Si te interesa, está a la venta en Amazon y cuenta con la aprobación de los usuarios, rozando las cinco estrellas doradas.

Este estuche con ventilación ayuda a mantener libre de bacterias nuestras esponjas de maquillaje. Amazon

De hecho, aunque este producto no llega aún a las 1.000 valoraciones de los clientes que han podido probarlas, sí que tiene muy buenas valoraciones entre quienes usan las esponjas. De ahí su alta puntuación en lo que a estrellas doradas se refiere (¡casi cinco, que es el máximo!): el 75% de los participantes le han otorgado la puntuación más alta, seguido de un 16% que le ha dado cuatro. "Me parece una solución excelente para guardar", dice una usuaria, comentario acompañado de otros similares que aseguran que tiene un "tamaño perfecto", que "se limpia bien" o que "es igual que en las fotos". "Es perfecto a mí me encanta, sin duda lo volvería a comprar", dictamina otros clientes. Pero, ¿cuáles son las prestaciones que ofrece?

El estuche para esponjas de maquillaje

Este estuche, fabricado de silicona suave pero resistente, es la ayuda perfecta para mantener en estado óptimo nuestras esponjas de maquillaje, preservar la seguridad de su uso y alargar su vida útil. Todo ello es posible gracias a su pensado diseño regulable: podemos hacerlo más grande o pequeño dependiendo del tamaño de nuestro útil de maquillaje o del número que tengamos para que podamos almacenarlos en un único recipiente. A ello se suma el sistema de ventilación que incluye en uno de los lados: unas rejillas que permiten que el aire circule para evitar la proliferación de bacterias que puedan dañar o ensuciar nuestra piel.

Además, debido a su tamaño, este estuche para las esponjas de maquillaje es ideal para preparar el neceser a la hora de viajar o para llevar en el bolso, ya que sin ocupar mucho espacio nos permite transportarlas con seguridad y sin que se mezclen con otros productos que podrían estropearlas.

