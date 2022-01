Última oportunidad para conseguir el Satisfyer más clásico por 12 euros en las rebajas de enero de EroticFeel

Las rebajas de enero son un buen momento para comprar aquellos que queremos, pero no necesitamos. Es el momento de darnos ese capricho que deseamos desde hace tiempo y que, aunque se lo hemos pedido a los Reyes Magos, no hemos tenido la suerte de recibir. Como, por ejemplo, los cosméticos necesarios para una rutina de noche completa o alguno de los pijamas de la colección de La Vecina Rubia de la que todos hablan. Y, sí, también es el momento ideal para rastrear los ecommerces eróticos y conseguir ese juguete que hace tiempo que quieres probar pero que, por un motivo u otro (¡y normalmente es económico!), aún no tienes.

Por eso, desde 20deCompras queremos que aproveches las rebajas de enero para hacerte con él al mejor precio y, por ello, hemos querido destacar una oferta que va a encantar a los seguidores de Satisfyer. En la web de EroticFeel hemos encontrado que el modelo más clásico de succionador de clítoris, el Numer One, está ahora rebajado un 40%. Un descuento muy importante que deja en menos de 12 euros el precio final de este pionero en materia de juguetes eróticos. ¿Quieres descubrir qué te puede ofrecer este primer modelo? ¡Sigue leyendo!

Razones para probarlo... si todavía no lo has hecho

Aunque a este modelo clásico le han sucedido otros con mayores prestaciones tecnológicas, no está para nada obsoleto en lo que a proporcionar placer se refiere y es que él fue el que abrió el camino al mundo Satisfyer y a los succionadores de clítoris. Así que, ¿por qué deberíamos seguir apostando por él? Este modelo rodea el clítoris para adaptarse a él y masajear y estimular la zona mediante ondas de presión, evitando el contacto. Para ello también pone a nuestro servicio 11 marchas para elegir la que más se adapta a nuestros gustos o para evitar la monotonía y ofrecer, cada vez, un recorrido diferente del placer. Su reducido tamaño lo convierten en el modelo más adecuado para iniciarse en el mundo de los juguetes eróticos y para viajar, puesto que cabe en cualquier equipaje. Además, dispone de un modo susurro con un motor silencioso.

Funciona con pilas AAA y limpiarlo es muy sencillo: basta con lavarlo con agua o con un producto de higiene especial para que se mantenga como nuevo. Está elaborado con silicona antialergénica para evitar cualquier tipo de reacción en una zona tan delicada.

