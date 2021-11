Tumores neuroendocrinos, qué son, diagnóstico y tratamiento

Los tumores neuroendocrinos se denominan así porque comienzan en las células neuroendocrinas, es decir, en aquellas que envían hormonas al torrente sanguíneo cuando el sistema nervioso se estimula. Estos tumores no son frecuentes, de hecho, afectan a menos de 10 casos por 100.000 habitantes según la Sociedad Española de Oncología Médica (SEOM).

Sin embargo, en los últimos 30 años la SEOM afirma que la incidencia de estos tumores ha aumentado porque las técnicas diagnósticas han mejorado muchísimo y se ha trabajado para que la identificación de los casos sea más eficaz. Por todo esto, y dado que se tratan de tumores desconocidos para la población, en este Día Internacional es fundamental que hablemos sobre ellos.

¿A qué órganos afectan los tumores endocrinos?

Los tumores endocrinos pueden aparecer en cualquier órgano del cuerpo, ya que al comenzar en las células endocrinas pueden diseminarse a otras partes del organismo. Sin embargo, existen localizaciones más frecuentes como es en el páncreas, el tracto digestivo o los pulmones, explica la SEOM.

El hecho de que sean tumores raros que no suelan aparecer con cierta frecuencia no exime a los profesionales de la preocupación de que surjan en cualquier momento. Como bien dice la SEOM, "los tumores neuroendocrinos suponen la segunda neoplasia avanzada más prevalente del tracto digestivo tras el cáncer colorrectal". Por lo tanto, conviene seguir estudiándolos.

¿Cómo se diagnostica este tipo de tumores?

Es importante tener claros que la mayoría de estos tumores endocrinos no tienen una causa definida. Sí es verdad que en algunas familias pueden tener lugar como un síndrome hereditario, pero no es lo habitual. Pero ¿qué síntomas pueden manifestar estos tumores para poder acudir al médico y recibir un diagnóstico adecuado? Aquí es cuando surgen las complicaciones.

La American Society of Clinical Oncology (ASCO) explica que "aproximadamente el 60% de los tumores neuroendocrinos son no funcionales", es decir, no presentan síntomas. La cifra es muy alta por lo que conviene estar atentos a cualquier cambio como pérdida de peso sin razón aparente, cansancio, un bulto que se siente debajo de la piel o cambios en los hábitos de evacuación.

Debido a la ausencia de síntomas en algunos casos la detección no es precoz, pero prestar atención a los cambios mencionados puede contribuir a la mejora del diagnóstico. Asimismo, es fundamental que si hay casos en la familia se haga un estudio genético para determinar las posibilidades de cáncer neuroendocrino.

¿Cómo se tratan los tumores neuroendocrinos?

El tratamiento de los tumores endocrinos dependerá de su diagnóstico. Desde la SEOM recogen algunas posibles opciones como la cirugía en el caso de que el tumor se localice en un lugar del cuerpo concreto. Si se ha diseminado habría que recurrir a la quimioterapia y cirugía, tratamientos biológicos o fármacos de nueva generación con los que se obtienen muy buenos resultados.

Otras formas posibles de tratar los tumores neuroendocrinos pueden ser las terapias dirigidas o los radionúclidos, una de las novedades de los últimos años útil para los tumores que se ubican en el tracto intestinal. No obstante, la elección dependerá del médico oncólogo que lleve cada caso particular.

Los tumores neuroendocrinos tienen una baja prevalencia y se siguen estudiando para mejorar las técnicas de diagnóstico. Son tumores que crecen muy lentamente y que lo pueden hacer de manera silenciosa retrasando su detección precoz. No obstante, desde la SEOM los califican con una larga supervivencia, aunque esto no quiera decir que no haya que conocerlos.