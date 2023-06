Un traumatólogo lanza un aviso a quienes caminen descalzos o en chanclas más de 20 metros por la playa

Es el calzado más típico del verano: en cuanto suben las temperaturas, la mayoría de la gente recurre a las chanclas para ir a la piscina, a la playa, e incluso para salir a la calle.

Pero este calzado tiene sus riesgos. Así lo advirtió este jueves el traumatólogo José González, que intervino en un programa de la cadena de televisión LaSexta llamado Más Vale Tarde.

Este doctor cree que debería prohibirse ir en chanclas todo el día. "En la piscina un rato me parece fenomenal, en la playa dependiendo de si es lisa o no también se puede estar, pero desde luego desde el punto de vista médico, no es la mejor opción", dice.

El traumatólogo José González, en LaSexta. Eduardo Elías Casado Cerrato

Según el doctor José González, el impacto del pie en el suelo "genera una onda de choque se trasmite a todo el cuerpo y repercute en la biomecánica de las articulaciones".

"Ese impacto del pie crea una onda de choque muy grande, y así la repercusión en la biomecánica del pie va a ser mayor. Cuanta más amortiguación tengamos en el calzado, muchísimo mejor", dice.

¿Y descalzos? "Yo simpre digo a mis pacientes: en casa, totalmente prohibido andar descalzo si tienes cualquier problema en los pies. Una persona normal puede, hasta los 45-50 años no importa, pero a partir de cierta edad, hay que andar siempre con zapatillas y a ser posible, con la máxima amortiguación", dice González.

¿Y en la playa? "Si la playa es lisa como la de Cádiz no importa que el paciente camine descalzo. Si es inclinada, no más de 20 metros en una dirección y otros 20 en otra, porque la biomecánica de la cadera se ve afectada", sentenció el facultativo.