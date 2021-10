Qué es y para qué se utiliza la sangre de drago, cada vez más de moda

La sangre de drago ha empezado a tener una gran importancia últimamente. Numerosos tratamientos de belleza la utilizan para mejorar la piel, sin embargo, al parecer también es eficaz para combatir las diarreas o las úlceras estomacales. Pero ¿de dónde sale la sangre de drago y por qué se llama así?

El motivo principal por el que a este producto se le conoce como "sangre" es debido a su color. Se trata de una resina roja que se obtiene del árbol Croton Lechleri. Aunque, hay otras especies de árboles, como el Dracaena o el Calamus Rotang del que también se puede extraer la sangre de drago.

Propiedades de la sangre de drago

Esta resina ya la conocían nuestros antepasados que le daban varios usos. Algunos eran medicinales, aunque también utilizaron la sangre de drago como tinte. En la actualidad, este producto lo podemos encontrar en varios cosméticos para la piel que, debido a sus propiedades, la calman e hidratan.

¿Qué destaca en la sangre de drago? Sus propiedades antiinflamatorias, cicatrizantes, regeneradoras de tejidos y protectoras de las células ante la oxidación. Además, este producto protege la fibras de colágeno para que la piel se mantenga tersa y joven durante mucho más tiempo.

¿Qué es lo que compone la sangre de drago?

Las propiedades de la sangre de drago provienen de su composición. Recordemos que estamos ante una resina 100% natural, que se extrae de los árboles arriba mencionados y que tiene propiedades medicinales muy interesantes. Todo esto es gracias a la savia.

La savia de los árboles es un fluido muy rico que sirve para nutrirlos. Transporta micro y macroelementos a las hojas permitiendo que el árbol esté vivo, sano y fuerte. Para ello, este fluido contiene antioxidantes, ciertos elementos antiinflamatorios y compuestos alcaloides que mejoran la cicatrización.

¿Qué indicaciones hay que tener en cuenta?

A pesar de que se puede adquirir la sangre de drago en varias farmacias o tiendas de venta de productos naturales (normalmente en gotas), existen algunas indicaciones que se deben tener en cuenta. Por ejemplo, dado que contiene alcaloides es mejor que las mujeres embarazadas no lo utilicen.

En el caso de haber sido diagnosticado con una úlcera o dispepsia, no se debe sustituir el tratamiento médico para tomar solo sangre de drago. Aunque es una resina con propiedades interesantes, siempre debe actuar como complemento (si el médico lo aconseja) nunca como tratamiento por sí solo.

Tampoco conviene administrar este producto a los niños menores de 12 años ni siquiera por vía tópica. Conviene tener en cuenta que, aunque sea una resina 100% natural, cada piel es única. Por eso, hay que tomar precauciones en el momento de decidir utilizar la sangre de drago.

¿Cómo se utiliza la sangre de drago?

La sangre de drago se puede adquirir en forma de gotas que deben diluirse en agua (la cantidad la especifica el fabricante). Así, se pueden obtener todas las propiedades para curar una gastritis o una diarrea. Pero, también se pueden aplicar esas gotas sobre la piel y dejar que sequen para que hagan su efecto.

¿Es peligrosa la sangre de drago? En realidad, no. Es un producto natural que se puede volver peligrosa si se utiliza de una manera indebida. Por ejemplo, dejando un tratamiento médico a un lado o aplicándola en una piel que puede no reaccionar de la manera adecuada.

Lo mejor es siempre pedir consejo médico antes de utilizar productos naturales como la sangre de drago. Un nombre muy curioso y del que seguramente has leído bastante últimamente. Está de moda, pero esto no significa que no haya que tomar las precauciones debidas antes de utilizarlo.