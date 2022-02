Desde este jueves ya no es obligatorio llevar la mascarilla en la calle. El uso de este complemento que llegó con la pandemia ha quedado reducido a interiores y a eventos multitudinarios donde no se pueda garantizar la distancia de 1,5 metros. Ahora ya podemos respirar, y mostrar nuestro rostro, principal perjudicado del uso de este producto y que todavía sufre las consecuencias con la aparición de granitos y puntos negros: el temido maskné.

Al quedar libres de la mascarilla en exteriores la acumulación de humedad de nuestra respiración ya no generará un ambiente propicio para la aparición de las bacterias, así que no hay mejor momento para realizar una rutina de limpieza para que nuestro rostro luzca mejor que nunca. Para ello, no hay que gastar en exceso ni rebuscar mucho. Garnier ha rebajado durante estos días hasta un 30% su lote de cuatro productos que contiene un gel limpiador 3 en 1 muy recomendado. "Me ha sorprendido gratamente. Lo compré para tratar la piel grasa con tendencia acnéica y me ha gustado bastante", asegura una de las usuarias de Amazon que han valorado muy positivamente el producto.

Este lote de productos ayuda a eliminar las impurezas sin un coste excesivo. Amazon

Qué contiene y cómo usarlo

El lote contiene cuatro productos: un gel limpiador con carbón 3 en 1 con ácido salicílico, tiras de carbón anti-puntos negros y dos mascarillas velo: una de carbón efecto detox y otra energizante y revitalizante con ácido hialurónico.

El gel 3 en 1 puede utilizarse como exfoliante gracias a su textura granulada y ayuda a desincrustar los puntos negros, pero también es posible aplicarlo de forma suave para matificar la piel y neutralizar el brillo.

Las tiras anti-puntos negros se llevan las impurezas en solo 10 minutos y limpian de forma efectiva y rápida los poros.

Además, este lote incluye dos mascarillas velo muy fáciles de aplicar: la primera, de carbón, unifica la textura del rostro y minimiza los poros; y, para concluir el tratamiento, la mascarilla velo con sérum de ácido hialurónico aporta sensación de frescor y es apta para las pieles más sensibles.

Consejos para reducir el maskné

Además del uso de este producto, en 20deCompras te recomendamos unos pequeños tips para prevenir la nueva aparición del maskné y poder disfrutar de los paseos sin mascarilla al aire libre.

Limpia tu rostro dos veces al día.

tu rostro dos veces al día. Evita productos de alta cobertura al maquillarte.

productos de alta cobertura al maquillarte. Reemplaza la mascarilla todos los días por una nueva o recién lavada.

la mascarilla todos los días por una nueva o recién lavada. Aplícate una mascarilla facial para limpiar tu rostro con regularidad

una mascarilla facial para limpiar tu rostro con regularidad Exfolia el rostro, si es posible, una vez a la semana, te ayudará a retirar la piel muerta y las impurezas.

el rostro, si es posible, una vez a la semana, te ayudará a retirar la piel muerta y las impurezas. Utiliza cremas ligeras en formato gel y sin aceites para fortalecer y proteger la barrera cutánea.

cremas ligeras en formato gel y sin aceites para fortalecer y proteger la barrera cutánea. Abónate a productos que contengan CBD, zinc, niacinamida o ácido salicílico.

