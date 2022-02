La técnica del silencio incómodo que usan Elon Musk y Jeff Bezos para equilibrar los pensamientos

La escucha activa, manejar el lenguaje verbal y no verbal, y enfrentarse a situaciones tensas son capacidades que deben entrenar aquellas personas que trabajan en grandes equipos. ¿Cuántas veces has respondido algo sin pensarlo dos veces y te has arrepentido?

Para evitar que esto ocurra y para que el mensaje transmitido sea claro y detallado, empresarios como Tim Cook, Elon Musk o Jeff Bezos utilizan una sencilla técnica conocida como la regla del silencio incómodo. Pero, ¿en qué consiste realmente?

¿Cómo se puede poner en marcha esta técnica?

Se trata de un concepto relacionado con la inteligencia emocional acuñado por el consultor y escritor, Justin Bariso, quien ofrece herramientas para situaciones de estrés. Por ello, para prestar toda la atención a su mensaje, los empresarios utilizan esta estrategia basada en hacer una pausa consciente tras una pregunta con el objetivo de pensar con detenimiento la respuesta.

De hecho, recibe el nombre de "silencio incómodo" porque la pausa puede ser de 10 hasta 30 segundos, aunque se puede prolongar el tiempo necesario para ofrecer una respuesta con mayor seguridad. Un método que sirve para poner en equilibrio nuestros pensamientos y no dar una respuesta impulsiva en la que no te da tiempo a analizar bien la pregunta.

Según las declaraciones del autor Justin Bariso recogidas por la BBC, esta técnica puede aportarnos beneficios, tales como dar una respuesta más profunda, silenciar el mundo exterior, ejercitar tu pensamiento, decir lo que realmente quieres, generar más seguridad y confianza, y tratar la situación con más efectividad.