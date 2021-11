Solo 13 euros para conseguir el Satisfyer más buscado gracias a los precios 'black' de EroticFeel

Nuestras experiencias sexuales ya no son las mismas desde que los juguetes eróticos llegaron a nuestras vidas, y quien diga lo contrario... ¡miente! Aunque el año 2020 fue el encargado de catapultar a la fama estos dispositivos, el Satisfyer ya había abierto el camino. El succionador de clítoris más famoso de la marca fue uno de los encargados de que la masturbación femenina dejara de ser un tema solo de los círculos más privados. Por suerte, ahora tenemos a nuestra disposición un completo catálogo de gadgets (¡formato viaje incluido!) cuyo único objetivo es hacernos disfrutar.

Si todavía no has probado ninguno, ya sea en solitario o en compañía, hoy tienes la oportunidad perfecta de adentrarte en el mundo de los juguetes eróticos: el ecommerce especializado EroticFeel lleva todo el mes tentando a sus clientes con ofertones que no podemos dejar escapar. Este es el caso del Satisfyer Pro 2 que solo hoy está rebajado y, de costar cerca de 50 euros... ¡puede ser tuyo por menos de 13! No nos digas que no es una oferta increíble.

Imagen de archivo del Satisfyer Pro 2. SATISFYER

Aunque las generaciones anteriores de este juguete erótico ya causaron sensación, esta revisión es la más popular, gracias a su apuesta por la innovación y la última tecnología. ¡Por no hablar del objetivo! Este gadget logra la estimulación del clítoris de una forma indirecta y en diferentes intensidades –o los pezones– gracias a la generación de ondas de vibración que transmite a través de una ventosa ovalada. También goza de un diseño ergonómico, ideal para adaptarse al punto G, que asegura una experiencia completa tanto en solitario como si se decide usar en pareja.

Cabe destacar que, además de ser muy silencioso y discreto, se maneja sin esfuerzo y es resistente al agua, lo que permite disfrutarlo a gusto del consumidor. Además, destierra aquello de que su uso es exclusivo para mujeres: también ellos pueden encontrar usos interesantes en este juguete que ha revolucionado el mercado erótico. Aunque, todo sea dicho, también hay dispositivos de Satisfyer pensados por y para las personas con pene.

