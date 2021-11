Los productos de belleza no solo tienen caducidad (no, no puedes seguir usando el rímel o la laca de uñas que compraste hace dos años). También responden a tendencias y, como tal, siempre es un buen momento para apostar por algo nuevo para nuestro neceser: alguna de las cremas antiarrugas que triunfan en el mercado, un set de sérums para procurar un extra de hidratación al cutis, una nueva paleta de sombras de ojos para estar preparados para cualquier cena o comida navideña o, entre otros, un calendario de Adviento beauty para regalarnos un capricho a diario antes del 24 de diciembre.

Caprichos (o no tanto) que no siempre están al alcance de nuestro bolsillo y para los que solemos esperar la llegada de alguna de las efemérides de ofertas más conocidas, como el Black Friday y sus ofertas, para asegurar que nos los llevamos al mejor precio. Pero, ¿y si te decimos que hoy es un buen día para comprar productos de belleza con rebaja? Gracias al calendario chino, hoy, 11 de noviembre, celebramos el Singles Day. Así que, ¿por qué no aprovechar el Singles Day para renovar tu neceser? Los descuentos que los ecommerces han activado por esta celebración pueden ser la excusa perfecta para hacerlo a mejor precio. Bajo estas líneas, ¡nuestro Top 10 de ofertones beauty de Primor, Sephora, Druni y muchos más!

En busca de las mejores ofertas ‘beauty’ en...

- Infalible 24H Fresh Wear, de L’Oréal: en catálogo y a mitad de precio.

Infalible 24 horas Maybelline. Primor

- Sérum Anti-Edad Total Effects 7 en 1, de Olay: ¡pasa de 20,55 euros a menos de 12!

Sérum Anti-Edad Total Effects 7 en 1, de Olay. Primor

- NuFace Mini tonificador facial: ¿ahorramos 115 euros?

NuFace Mini tonificador facial. CurrentBody

- Crema rejuvenecedora Lancôme Génifique... ¡a mitad de precio!

Crema rejuvenecedora Lancôme Génifique. Sephora

- La base de Fenty Beauty: ¡por 22 euros (en vez de 33)!

La base de maquillaje de Fenty. Sephora

- Yes I Am Glorious, de Cacharel, rebajado un 44%

Yes I Am Glorious, de Cacharel. Druni

- Mascarillas coreanas para todos los gustos... ¡desde un euro!

Una mascarilla facial de mango. Primor

- Foreo Luna 3: una inversión a largo plazo por 155 euros.

Foreo Luna 3. CurrentBody

- Scandal, el estuche completo de Jean Paul Gaultier por 60 euros

El estuche de Scandal, de Jean Paul Gaultier. Sephora

- El borrador de ojeras de Maybelline, ¡al 40%!

El corrector de ojeras, de Maybelline. Primor

