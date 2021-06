Simón deja la puerta abierta a retirar las mascarillas en interiores "en un futuro no muy lejano"

El Director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias, Fernando Simón, se ha mostrado optimista ante la posibilidad de retirar la obligatoriedad del uso de las mascarillas en interiores "en un futuro no muy lejano", aunque ha advertido que "si no conseguimos mantener esta evolución, tendremos que replantearnos su uso", ha declarado este lunes en rueda de prensa.

Al hilo, Simón ha insistido en la importancia de cumplir con las medidas sanitarias aún vigentes indicando que "retirar las mascarillas implica que debemos ser más conscientes de que el resto de las medidas hay que aplicarlas mejor".

El epidemiólogo ha recordado lo vivido en la primera ola en España y ha explicado que "si ha habido algo que hemos aprendido es que no debemos descartar ninguna medida y que éstas deben adaptarse al panorama epidemiológico que estemos viviendo", ya que "hacer previsiones a demasiado largo plazo puede ser contraproducente para el control de la epidemia.

El portavoz del Ministerio de Sanidad ha reiterado que todas las medidas que se han tomado no se deben "marcar a fuego como estables" ya que están sujetas a "la evolución de la epidemia".

Por ello, pese a que deja la puerta abierta a la imposición del uso de la mascarilla en todas las situaciones, Simón es positivo y cree que "puede llegar a pasar, creo que no pasará, pero puede. Posible es prácticamente todo".

Asimismo, ha declarado que las edades más afectadas ahora mismo son las comprendidas entre los 15 y los 35 años aproximadamente, fenómeno "lógico" a su parecer, ya que "son los grupos que no están vacunados".

"Además ha habido progresivamente algunas medidas de relajación en el control de la trasmisión. Hemos empezado las vacaciones, hemos acabado cursos y todo esto no favorece el control en algunos grupos de edad. Es normal, llevamos un año y medio con medidas muy difíciles de llevar durante tanto tiempo", ha reconocido.

Finalmente, no se ha mostrado preocupado por el crecimiento de la tendencia de vacunados en España puesto que "está siendo relativamente suave, y en algunas Comunidades Autónomas está estabilizado o el incremento no es significativo", indicando finalmente que "mientras consigamos mantener esto así, no habrá mayor problema".