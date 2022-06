Los signos que podrían indicar que tu pareja te es infiel, según una investigadora privada

Los detectives privados suelen tener muchos casos en los que deben investigar supuestas infidelidades. Ali Marsh es una veterana investigadora británica que ha contado al Mirror algunas claves de su profesión y su experiencia con estos casos.

"Se ha demostrado que todos y cada uno de mis clientes que acudieron a mí sospechando una infidelidad tenían razón. Creo que en el fondo saben que sus cónyuges están teniendo una aventura, pero a menudo les han dicho que están equivocados, incluso paranoicos. Es bueno que puedan decir: 'No, no me lo estoy imaginando y aquí está la prueba", dice Marsh.

"Cobro 70 libras (80 euros) por hora y lo más que he tardado en resolver un caso de infidelidad marital es de tres semanas. A menudo es mucho más corto. Alrededor del 50% de mi trabajo se refiere a la infidelidad conyugal y tengo tantos hombres como mujeres pidiendo ayuda", dice.

Para esta detective, hay unas señales que ella cree que pueden ser indicadoras de que nuestra pareja nos está siendo infiel. "Estar con alguien nuevo es como un nuevo comienzo. Estate atento a los cambios en su apariencia, como el peinado o el vestuario", dice.

Otra pista: "Note cualquier cambio en la rutina. ¿De repente están saliendo con más frecuencia?". En relación a la anterior, "si (la pareja) ha evitado el gimnasio durante 20 años y de repente está levantando pesas, es una señal de alerta de una posible aventura".

"Si recibe llamadas telefónicas y sale de la habitación para responder, o empieza a llevar su teléfono al baño u otros lugares de la casa donde no lo hacía anteriormente, eso podría ser una señal de advertencia", concluye la detective.