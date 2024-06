Cinco signos de que eres adicto al trabajo y consejos para evitarlo

La adicción al trabajo es un comportamiento obsesivo-compulsivo por el que la persona tiene una necesidad constante e incontrolable de estar ocupado laboralmente. A veces, no somos conscientes de sufrirla.

Andy Brown, es coach y orador, yen un reportaje publicado por el Daily Mail, da algunas claves para poder autodiagnosticarse y consejos para sobrellevar esta adicción.

"Mucha gente nunca admitiría ser adicta al trabajo, pero las señales están ahí. A menudo son quienes los rodean los que lo ven con mayor claridad: la pareja que se queda sola con los hijos todas las noches o los amigos que ya no envían mensajes de texto porque ya saben que la respuesta será 'esta noche no, tengo que trabajar", dice Brown.

Estas son, según Brown, las cinco señales de que eres adicto al trabajo.

1. Echas horas de más

En primer lugar, si trabajas constantemente hasta altas horas de la noche y los fines de semana, es posible que seas un adicto al trabajo.

Esto puede suponer que sacrificas horas de sueño o tiempo de inactividad con tus seres queridos para responder correos electrónicos o iniciar sesión en los sistemas de trabajo.

2. Eres incapaz de desconectar

Este rasgo puede presentarse cuando te cuesta relajarte o te resulta difícil dejar de pensar en el trabajo durante su tiempo fuera de la oficina. Esto podría provocar ataques de ansiedad, noches de insomnio e inquietud, que en última instancia podrían provocar agotamiento.

3. Tu vida personal está deteriorada

Si estás 'casado con el trabajo', significa que tu empleo siempre será lo primero, lo que dificultará mantener relaciones y amistades. Antes de comenzar en tu puesto, es posible que hayas disfrutado de pasatiempos que te permitían socializar con otros, pero ahora los has descuidado.

4. Estás constantemente estresado

Puedes ser un adicto al trabajo si experimentas estrés crónico, fatiga y agotamiento debido al trabajo constante. El estrés puede presentarse física y mentalmente y provocar cambios de comportamiento.

Los síntomas físicos pueden incluir problemas estomacales, dolor de pecho y tensión muscular. Los síntomas mentales incluyen dificultad para concentrarse, preocuparse constantemente y ser olvidadizo.

También puedes estar más irritable, dormir o comer demasiado o muy poco y beber y fumar más.

5. Te sientes culpable cuando descansas

¿Trabajas durante el almuerzo y comes en tu escritorio porque tienes miedo de tomar un descanso? O tal vez no te tomas tu asignación completa de vacaciones anuales porque sientes que no estás 'jugando en equipo'.

Si te sientes culpable o ansioso al tomarte descansos o ausentarte del trabajo, podría tratarse de señales de que podrías estar sufriendo adicción al trabajo.

Cómo combatirla

Según Andy Brown, lo primero es tomar conciencia de la adicción. "Tomar conciencia de que tienes un descubierto emocional y de los comportamientos específicos que lo provocan, podrá detectar hábitos poco saludables y realizar pequeños cambios de inmediato", dice.

En segundo lugar, debes detectar el motivo por el que eres adicto: falta de confianza en los demás, necesidad económica, falta de autoestima, necesidad de llenar un vacío...

En tercer lugar, debes valorar tu propia salud. "Los adictos deben empezar a valorar el sueño, el descanso y el juego y verlos como facilitadores para hacer su mejor trabajo, en lugar de un inconveniente que les impide enviar 'sólo un correo electrónico más", dice Brown.

Debes, además, rechazar la idea de que no se puede hacer todo. "Trabaja de manera más inteligente, no más intensa: obtén ayuda; pide algunos favores; delega; mejora procesos", dice Brown.

También debes ser empático y observar el comportamiento de los demás, prestando especial atención a los seres queridos y a lo que te tienen que decir.

Por último, deberías marcarte metas: "El simple hecho de tomar conciencia de sus comportamientos puede conducir a un cambio positivo inmediato y duradero", concluye Brown.