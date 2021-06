12 signos de la Covid de larga duración que deberías discutir con tu médico

Según los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC) de los Estados Unidos, la Covid de larga duración es "una gama de síntomas que pueden durar semanas o meses después de haber sido infectado por el virus que causa la Covid-19 por primera vez o pueden aparecer semanas después de la infección".

Por desgracia, aún no existen pautas de diagnóstico formales para confirmar que alguien sufre de Covid de larga duración. Aunque los CDC están trabajando en una lista para los facultativos, cualquier persona preocupada por su salud por ahora tiene que hacer su propia investigación y discutir sus síntomas con su médico.

"Las personas podrían estar sufriendo de una Covid de larga duración y no saberlo porque no han adquirido los conocimientos necesarios para identificarse como portadores", dijo a Business Insider Fidaa Shaib, neumóloga de la clínica de Covid de larga duración del Baylor College of Medicine.

La Covid de larga duración se presenta con una gran variedad de síntomas, agregó Shaib, lo que dificulta que los médicos lo detecten. Este es, en parte, el motivo por el que las estimaciones de la duración de la Covid varían ampliamente. Un gran estudio del Reino Unido descubrió que aproximadamente uno de cada 10 sobrevivientes de Covid-19 desarrollará Covid de larga duración, definido como experimentar síntomas persistentes durante más de tres semanas después de la infección. Mientras tanto, una estimación de la Universidad de Washington sitúa la cifra más cercana a uno de cada tres pacientes con Covid-19.

Ziyad Al-Aly, epidemiólogo y jefe de investigación en un hospital universitario de Asuntos de Veteranos en St. Louis, dijo a Insider que el síndrome "puede afectar a casi todos los órganos del cuerpo".

Aún no está claro si los síntomas de la Covid prolongada son causados directamente por el virus o si algunos son provocados por el estrés y el trauma de la infección y la pandemia. Independientemente de ello, las personas necesitan ayuda urgente para controlar sus síntomas, dijo Shaib, especialmente aquellos asociados con enfermedades crónicas.

Estas son las 12 formas en las que la gente se puede ver afectada por la Covid de larga duración.

'Niebla cerebral'

Uno de cada cinco pacientes experimentó niebla mental o cerebral (brain fog) seis meses después de tener Covid-19, según un análisis de 51 estudios sobre Covid de larga duración que aún no ha sido revisado por pares. Este síntoma es independiente de si los pacientes habían sido hospitalizados o no.

Fatiga

Seis de cada 10 supervivientes de Covid-19 que habían sido hospitalizados informaron de fatiga y debilidad muscular seis meses después, según un estudio chino. Tanto la 'niebla mental' como la fatiga son también características del síndrome de fatiga crónica.

Problemas para dormir

Uno de cada cinco pacientes de Covid de larga duración informó tener problemas para dormir seis meses después de enfermarse, según el análisis de 51 estudios.

Dificultad para respirar y tos persistente

La falta de aire y la tos persistente son comunes entre los supervivientes de Covid-19 de uno a seis meses después de la infección, según un estudio de más de 73.000 personas en EE UU.

Problemas de corazón

Las palpitaciones y los latidos cardíacos irregulares fueron comunes entre los sobrevivientes de Covid-19, según el estudio citado anteriormente. Los supervivientes de Covid-19 también tenían un mayor riesgo de desarrollar insuficiencia cardíaca, aterosclerosis y coágulos de sangre dentro de los seis meses posteriores a la infección. También se ha observado miocarditis, una inflamación del músculo cardíaco, en pacientes con Covid prolongado.

Síntomas neurológicos y enfermedad mental

Más de un tercio de los supservivientes experimentan síntomas de Covid-19 o enfermedades mentales dentro de los seis meses posteriores a la infección, encontró un gran estudio. Los trastornos de ansiedad y del estado de ánimo, como la depresión, fueron los más comunes.

Pérdida del olfato

Entre los que perdieron el sentido del olfato después del Covid-19, aproximadamente un tercio no recuperó el sentido durante dos meses o más, según una pequeña encuesta realizada en EE UU.

Síntomas intestinales, pérdida de apetito o diarrea

Un pequeño estudio de China encontró que más del 40% de los pacientes hospitalizados con Covid-19 informaron problemas relacionados con el intestino tres meses después de su infección primaria. Los síntomas más comunes fueron pérdida de apetito, náuseas, reflujo ácido y diarrea.

Erupciones cutáneas y caída del cabello

Los supervivientes de Covid-19 informaron erupciones cutáneas seis meses después de la infección, según el estudio llevado a cabo en EE UU. Un estudio de China documentó la pérdida de cabello entre el 22% de los pacientes seis meses después de la hospitalización por Covid-19.

Opresión en el pecho, dolor articular y muscular

En una encuesta sobre síntomas prolongados de Covid publicada en diciembre, nueve de cada 10 personas informaron síntomas como opresión en el pecho, dolores musculares y dolor en las articulaciones un mes después de la infección. Estos síntomas persistieron durante al menos siete meses para algunos. Sin embargo, los datos aún no han sido revisados por pares.

Diabetes

Según un estudio en EE UU, los pacientes con Covid de larga duración tenían un 39% más de probabilidades de recibir un nuevo diagnóstico de diabetes en los seis meses posteriores a la infección.

Nefropatía

Los que sobrevivieron a la Covid-19 también tenían un mayor riesgo de desarrollar enfermedad renal aguda.

Otros síntomas

Además, pacientes de larga duración con Covid han informado una serie de otros síntomas que los científicos aún no han podido medir o confirmar.

Por ejemplo, algunas mujeres con Covid prolongado han informado de períodos irregulares y un peor síndrome premenstrual. Otros pacientes han dicho que han tenido un tinnitus grave, es decir, un zumbido persistente en los oídos.

Aunque algunas personas con Covid de larga duración informaron que sus síntomas mejoraron después de la vacunación, otras dijeron que empeoraron.