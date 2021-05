Siete en uno y a mitad de precio: así es el ofertón de Amazon para conseguir la afeitadora de Braun por solo 30 euros

Conseguir un afeitado perfecto no es solo cuestión de invertir un rato en lograr el resultado que más nos encaje, si no que forma parte de un completo ritual de belleza destinado a obtener una barba definida o un rasurado apurado. En este sentido, es recomendable apostar por una limpieza facial diaria, una rutina que no es exclusivamente para ellas, puesto que tiene muchos beneficios para nuestro rostro. Después, cuando llegue el momento del afeitado, debemos empezar la sesión con un vaporizador facial que abra lo poros y permita que no se enquiste ningún pelito.

Una vez superado este paso, tenemos que tener claro el tipo de afeitado que queremos, puesto que de él dependerá si optamos por una afeitadora o por una recortadora. La primera herramienta es perfecta si queremos eliminar todo el vello facial, mientras que la segunda se emplea para aquellos que prefieren dejarse barba, pero deben arreglarla. En cualquier caso, ambas deben ser de calidad si queremos apostar por un afeitado seguro. Y, además, en el caso de la recortadora, es importante que incluye accesorios y cabezales para ofrecer múltiples soluciones de afeitado. Como el modelo MGK3242 de Braun que te ofrece siete opciones en un solo dispositivo. Además, ahora está rebajado un 40% para que puedas apostar por este dispositivo versátil por menos de 30 euros. ¿Quién dijo que dar con el afeitado perfecto era imposible?

El modelo MGK3242 de Braun. Amazon

Una maquinilla todoterreno

Si hay algo que le pedimos a una buena maquinilla de afeitar es que, además de acabar con la barbita de tres días con precisión, sea capaz de adaptarse a las necesidades de nuestro vello facial y corporal. Y es que no siempre queremos afeitar por completo, sino dar forma y recortar para homogeneizar nuestro look con la seguridad de que no acabaremos llenos de trasquilones. Y esta 7 en uno de Braun es perfecta para ello, pues, con un único mango regulable y siete accesorios intercambiables, está preparada para adaptarse a nuestros gustos. Para ello se sirve de unas cuchillas afiladas de larga duración y con 13 ajustes de longitud que ofrece óptima precisión tanto en el cabello, con la cara o el cuerpo. ¡Y con buena autonomía! La All-in-One Trimmer 3 asegura hasta 80 minutos de recorte inalámbrico; y su batería, a diferencia del modelo anterior, dura un 30% más para que no nos tengamos que preocupar por los cables mientras aseguramos el look perfecto.

