Sí, el estuche de Yes I Am, de Cacharel, cuesta menos de 50 euros en Druni (¡incluye minimuestra y crema corporal!)

Nuestro perfume es un accesorio invisible que, sin embargo, es inolvidable ya que está relacionado con el sentido del olfato que es capaz de desencadenar recuerdos. Por ello, dar con la mejor fragancia para nosotros requiere de todo un proceso de prueba y error, puesto que no todos son aptos para el PH de nuestra piel, ni tienen el aroma por el que queremos ser recordados. Eso sí, una vez encontramos el más adecuado para nosotros, es difícil hacernos cambiar de idea y animarnos a apostar por una nueva esencia. Y menos si echamos un vistazo a los precios del mercado que, por lo general, suelen ser elevados para una inversión habitual. Claro que, por otra parte, estos productos tienen una gran duración.

Sin embargo, probar con un nuevo eau de perfum para ver si su fragancia también nos convence es más asequible de lo que parece si sabemos dar con buenas ofertas o momentos de rebajas. Así, hay ocasiones en las que las firmas más exclusivas también ofrecen chollos para intentar atrapar a nuevos usuarios de sus fragancias. Y no hay que esperar a jornadas como el Black Friday para poder añadir un nuevo olor a nuestro tocador. De hecho, en Druni suelen rebajar a diario varios perfumes y muestra de ello es que el perfume Yes I am de Cacharel está, durante las próximas horas, casi a mitad de precio para que, de costar 95 euros pueda ser tuyo por menos de 50. Además, viene en un estuche con una talla pequeña y una loción corporal. ¿A qué quieres que huela tu verano?

Esta fragancia es oriental especiada con una salida chispeante con acordes de frambuesa y mandarina. Druni

¿Qué incluye este neceser?

Para que el que lo elija tenga a su disposición todo lo necesario para oler siempre a Yes I Am, este estuche incluye tres productos que siempre podemos tener a mano: un frasco de perfume de 75 ml, una crema corporal con notas de la misma fragancia y una miniatura de 5ml. Pero, ¿qué hace tan especial al conjunto? Para empezar, el frasco de colonia destaca por tener un acorde cremoso con notas picantes, ultra adictivas y envolventes, revelando un corazón floral sexy y energizante con notas picantes. Un aroma llamativo que, además, resulta muy reconocible por lo que rápidamente lo relacionarán con quien la suela llevar. Lo mismo ocurre con la minimuestra, pues es una versión de bolso de este perfume para que, sin necesidad de cargar con el frasco de 75 ml., podamos oler siempre a nuestra colonia.

Por último, la crema corporal que incluye es perfecta para conseguir potenciar el aroma de Yes I Am y lograr que dure más tiempo, pues ya se sabe que una piel bien hidratada tiene una mejor capacidad para que permanezca más tiempo el buen olor en ella.

