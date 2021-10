Los ejercicios con pesas o mancuernas son básicos en el gimnasio. Suelen ser sencillos en cuanto a su funcionamiento y son ideales para ganar fuerza, perder peso y ganar músculo.

No obstante, a veces la técnica no es la correcta, o el tiempo que le dedicamos no es el suficiente, o al contrario, es demasiado. Hay seis síntomas de que no estás haciendo correctamente tus ejercicios, tal y como recoge GQ.

Dolor en las articulaciones

Es normal tener dolor después de trabajar con pesas, pero el dolor se debe sentir en los músculos. Si estamos sintiendo dolor en las articulaciones, es que algo estamos haciendo mal. Y lo que es peor, podemos acabar lesionados.

Estás estancado

Puede ser que lleves un tiempo trabajando y dejes de ver resultados. Esto puede significar que no aplicas suficiente intensidad o variedad en los ejercicios. Los expertos creen que las rutinas deben cambiarse cada 4 o 6 semanas.

No estás cambiando lo suficiente

Los expertos recomiendan hacer cambios, aunque sea pequeños, en las repeticiones, la intensidad, los tipos de ejercicios y hasta en los aparatos que usas en tus rutinas. Si estás demasiado cómodo haciendo tus rutinas, es un síntoma de que algo no va bien.

No sientes dolor

El dolor puede ser un indicador de que estamos haciendo bien nuestras rutinas. Este dolor tiene que ser en los músculos, no en las articulaciones. El objetivo es lo que los anglosajones llaman DOMS (delayed onset muscle soreness o dolor muscular postesfuerzo de aparición tardía), lo que vienen siendo agujetas. Aparecen 24 o 48 horas después del trabajo y si no lo hacen, o la capacidad de recuperación es sobrehumana o no estás trabajando suficiente.

Sientes demasiado dolor

Aunque el dolor puede ser un buen síntoma, demasiado dolor representa todo lo contrario. Si al día siguiente del ejercicio no puedes ni moverte, es que no estás recuperándote bien y que los ejercicios no son los adecuados.

Estás ganando peso, pero no del que buscas

Si aunque ganas fuerza coges peso en zonas que no trabajas o aumenta la cantidad de grasa en el cuerpo puede suponer que tu rutina de pesas está desequilibrada respecto a la dieta o que con tus ejercicios no estás quemando las calorías necesarias.