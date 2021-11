Hasta hace unos años, no se hablaba de los orgasmos femeninos ni de masturbación y muchas mujeres que no conseguían tener placer en sus relaciones sexuales se callaban. El empoderamiento femenino ha supuesto una revolución en la sexualidad de la mujer y ahora buscamos experiencias sexuales completas, acompañadas o solas, y, por eso, están aquí los juguetes eróticos que ponen un poco de pimienta a nuestra vida sexual.

La marca alemana Satisfyer revolucionó el mercado y las redes hace unos años con el lanzamiento de su producto más emblemático: el Satisfyer que fue un éxito de ventas, pero la tecnología ha avanzado y ahora es posible tener los mejores orgasmos con el Satisfyer Pro Deluxe, el estimulador de clítoris que funciona a través de ondas expansivas y que te permitirá disfrutar hasta enloquecer sin necesidad, ni siquiera, de tocarte con lo que el clítoris no sufre, ni se enrojece, ni se irrita y ¡no se cansa!.

¡Si no lo has probado nunca, esta es tu oportunidad! No encontrarás este Satisfyer Pro Deluxe más barato que en estas 24 horas de rebajas de Erotic Feel, ya que tiene un descuento del 50%. Solo hoy puedes conseguirlo a mitad de precio.

Satisfyer Pro Deluxe. EroticFeel

Estos son los puntos fuertes del Satisfyer Deluxe

Su motor es mucho más potente , y a la vez, increíblemente silencioso .

, y a la vez, increíblemente . Ofrece 11 intensidades distintas de succión para que encuentres la que más te apetece en cada momento

para que encuentres la que más te apetece en cada momento Tiene un diseño ergonómico y sus botones están adaptados totalmente a tu mano para que no te preocupes de cómo pulsarlos

y sus botones están adaptados totalmente a tu mano para que no te preocupes de cómo pulsarlos Su luz es menos intensa e intrusiva.

e intrusiva. Está diseñado para ser utilizado también bajo el agua.

