Satisfyer desde 15 euros en Amazon: no esperes a San Valentín para tener muchos orgasmos...

El Satisfyer Pro2 Next Generation es el juguete sexual más vendido de la actualidad, a la que, por cierto, podríamos llamar la de los orgasmos. Una época marcada por el lanzamiento de los succionadores de clítoris, que marcaron un antes y un después en los juguetes sexuales, en especial, y en el sexo, en general. Seguro que multitud de personas con pareja esperan al lunes, San Valentín, para celebrar el día de los enamorados con multitud de orgasmos. Pero, la verdad es que gracias a Amazon no tienes por qué esperar a ninguna fecha y puedes regalarte ya un succionador de clítoris, ahora que están muy rebajados en Amazon.

Desde 20deCompras no exageramos al decir "muy rebajados", porque la verdad es que el ecommerce ha tirado los precios de la marca Satisfyer. El modelo Pro2 Next Generation, por ejemplo, que nombrábamos antes por ser el juguete sexual más vendido, está rebajado más de un 40%. ¡Puede ser tuyo por menos de 23 euros ahora! Y es que, no solo es el más vendido, sino que posee en la plataforma del gigante de las ventas online 46.216 valoraciones.

El Satisfyer Pro2. Amazon

Por cierto, cabe destacar que, además de ser muy silencioso y discreto (tiene un aspecto muy poco explícito), se maneja sin esfuerzo y es resistente al agua, lo que permite disfrutarlo a gusto del consumidor. Y si quieres usarlo este San Valentín en pareja, adelante, no solo sirve para orgasmos femeninos más intensos, sino que ellos también pueden encontrar usos interesantes en este juguete que ha revolucionado el mercado erótico.

¡Más Satisfyer por 15 euros!

Parece una locura, como los orgasmos que garantiza Satisfyer, pero no lo es. Amazon ha tirado la casa por la ventana con los precios y no solo con el modelo Pro2, también con otros como el Satisfyer 2 Next Generation que solo cuesta, por tiempo limitado, 14,99 euros, ya que está a ¡mitad de precio! Este modelo, además de potente, es resistente al agua y ocupa muy poco espacio, para que te lo puedas llevar a cualquier parte.

Resistente al agua y fácil de limpiar. Amazon

Y si lo que quieres es tener el juguete sexual que revolucionó el mundo de los orgasmos, el original, donde todo empezó, entonces debes hacerte con el Satisfyer Number One, que ahora cuesta solo 17 euros.

El Satisfyer Number One. EroticFeel

¿Quieres descubrir las mejores ofertas? Apúntate a nuestra Newsletter.

En 20Minutos buscamos las mejores ofertas de Amazon y otras tiendas. Los precios y disponibilidad pueden variar tras la publicación.