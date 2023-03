Sanidad alerta de la pérdida de señal en dos aplicaciones para medir la glucosa

La Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios (AEMPS) ha alertado este jueves de la pérdida de señal de dos aplicaciones utilizadas por personas con diabetes mellitus, incluidas embarazadas, para medir los niveles de glucosas: es necesario actualizar tanto el móvil como las aplicaciones a la última versión disponible.

En un comunicado, la AEMPS, organismo dependiente del Ministerio de Sanidad, detalla que las personas usuarias de FreeStyle LibreLink y FreeStyle Libre 3 para Android podrían sufrir períodos prolongados de pérdida de señal en estas aplicaciones, si no las han actualizado a la última versión disponible y las utilizan en teléfonos móviles con un sistema operativo Android 13. Las últimas versiones disponibles serían la 2.8.4 para la aplicación FreeStyle LibreLink y 3.4.2 para la aplicación FreeStyle Libre 3.

La aplicación y el sensor están diseñados para reemplazar a las pruebas de glucosa en sangre para la autogestión de la diabetes en adultos, incluida la dosificación de insulina. La indicación para niños (de 4 a 12 años) está limitada a los que estén supervisados por un cuidador que mayor de edad.

Según la información del fabricante, durante los periodos de pérdida de señal las personas usuarias de ambas aplicaciones no recibirán las alarmas de niveles de glucosa baja o alta y las que utilicen FreeStyle Libre 3 tampoco recibirán las lecturas de glucosa. La AEMPS alerta de que este hecho podría tener un impacto en el tratamiento, como sería no administrar insulina en niveles altos o no tomar glucosa en niveles bajos.