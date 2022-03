¿Realmente funcionan los desodorantes sin aluminio?

Una buena higiene personal es fundamental para llevar hábitos de vida saludable y, para ello, lo mejor es elegir de entre los productos del mercado aquellos que sean más respetuosos con el propio cuerpo. Es por ello que, desde hace ya tiempo, se comercializan desodorantes que no contienen aluminio.

Los desodorantes son uno de los productos que no puede faltar en una rutina de higiene diaria y habitual, por lo que es importante elegir un buen producto y, en muchos casos, que no contenga aluminio es un punto a favor para muchos consumidores.

De hecho, hace algunos años se empezó a sugerir una posible relación del aluminio con algunas enfermedades neurodegenerativas como el Alzheimer o con el cáncer de mama, pero a día de hoy no hay pruebas ni estudios rigurosos que demuestren alguna relación entre el aluminio de los antitranspirantes y estas enfermedades, como indica la Organización de Consumidores y Usuarios (OCU).

A pesar de ello, los etiquetados de los desodorantes siguen mostrando la ausencia de aluminio y son productos muy demandados por los clientes, por lo que la OCU ha analizado un total de 7 desodorantes sin aluminio de varias marcas conocidas que se pueden encontrar en tiendas y supermercados.

¿Acaban con el mal olor los desodorantes sin aluminio?

Lo primero que hay que saber es que no es el sudor lo que provoca el mal olor, sino las bacterias presentes en nuestro cuerpo, que descomponen sus proteínas y provocan mal olor.

De este modo, el uso de un desodorante lo único que hace es enmascarar o disminuir el mal olor al inhibir las bacterias implicadas. Esto lo diferencia de un antitranspirante, que bloquea temporalmente el funcionamiento de las glándulas sudoríparas y reduce la cantidad de sudor.

Así, en cuanto a la eficacia de los siete desodorantes analizados, hay uno que destaca sobre el resto, con una muy buena calificación, siendo el mejor del análisis realizado por la OCU. Se trata del SANEX Zero % Invisible.

Otros tres de los desodorantes analizados tienen una buena valoración, pero muestran un problema que también tienen los otros tres productos restantes: las manchas que, aunque desaparecen con el lavado de la prenda, no es agradable a la vista: "Todos los productos la han superado, excepto La Roche-Posay, que en nuestra prueba deja marcas visibles en las prendas de algodón y de poliéster", indica la OCU.

¿Qué componentes tienen los desodorantes sin aluminio?

Al no tener aluminio, estos desodorantes tienen sustancias antibacterianas que eliminan las bacterias que provocan el mal olor del sudor. Una de ellas es el triclosán, un conservante con efecto antibacteriano, que no aconsejamos en estos cosméticos y que no hemos encontrado en los productos analizados.

Por otro lado, llevan fragancias que ayudan a enmascarar ese olor. El butilfenil metilpropional es una de ellas, pero está prohibida desde marzo de 2022 y no está presente en los desodorantes analizados.

Sin embargo, en 4 de los desodorantes mencionan fragancias que pueden causar alergias: "Las personas alérgicas o con pieles más sensibles deben tener en cuenta que de las más de 2.500 fragancias posibles, hay 26 que pueden provocar una alergia de contacto. Cuando estos alérgenos están presentes en determinadas cantidades, hay que mencionarlo en el etiquetado", explica la OCU.

Para ver el análisis de los 7 desodorantes y su valoración se puede utilizar el comparador de desodorantes de la OCU.