Las razones de los mareos que se producen durante la menstruación

La menstruación está asociada a una gran variedad de síntomas, como pueden ser la fatiga y la debilidad. Sin embargo, hablar de síntomas menstruales e incluir los desfallecimientos como uno de ellos no debería ser lo normal.

Aunque no suceden de forma habitual, los mareos son un aviso de que algo no anda bien, por lo que es recomendable acudir a un médico o ginecólogo en cuanto se manifiesten. No obstante, reconocer cuáles pueden ser sus posibles causas es de gran ayuda a la hora de tratarlos.

Anemia

Según los expertos de Intimina, la falta de hierro puede ser una de las causas de los desfallecimientos durante la menstruación, pero por lo general, nadie pierde la suficiente sangre como para desarrollar anemia. Si se tiene una regla muy abundante y larga, es posible que se esté perdiendo más sangre de lo normal, lo que podría desembocar en anemia por falta de hierro y esto puede dar lugar a síntomas como mareos, cansancio, dificultad para respirar y taquicardias.

Calambres menstruales

Los calambres menstruales son algo normal durante la menstruación. Al no quedarte embarazada, es esencial eliminar todo ese revestimiento uterino extra que se forma cuando el útero se prepara para el embarazo. En este momento es cuando entran en juego las prostaglandinas, moléculas diminutas que tienen efectos hormonales y hacen que los músculos uterinos se contraigan, provocando calambres dolorosos. A veces, los calambres menstruales son tan fuertes que ocasionan mareos. En estos casos hay que acudir a un especialista.

Trastorno Disfórico Premenstrual (TDPM)

El TDPM es una variante más intensa del síndrome premenstrual (SPM) y se desconocen sus causas. El mareo puede ser un síntoma de TDPM. Otras manifestaciones incluyen irritabilidad, ansiedad, desesperación, cambios de humor, fatiga, antojos de comida, problemas de sueño, etc.

Deshidratación y hambre

Es importante que, cuando llegue la regla, bebamos mucha agua y tengamos las necesidades básicas cubiertas, ya que cuando sufrimos calambres menstruales, es posible llegar a perder el apetito, lo que puede provocar deshidratación en nuestro organismo y, como consecuencia, mareos y cansancio.

Síndrome del Shock Tóxico (SST)

El SST es un síndrome grave pero poco común hoy en día, que se produce cuando ciertas bacterias de la familia Staphilococcus liberan sus toxinas al sistema circulatorio dañando las funciones del cuerpo, y que por lo general, está asociada al uso prolongado de tampones, por lo que se recomienda usar otros métodos como las bragas o copas menstruales.

Los síntomas del SST pueden aparecer de forma inesperada y suelen incluir mareos, fiebre alta, vómitos, dolor de cabeza, dolores corporales y puede, en algunos casos, ocasionar la muerte.

No obstante, los mareos pueden ser provocados por algún otro problema como dolor de cabeza o migraña, presión arterial baja o alguna otra enfermedad. Si este es el caso, sería mejor consultar a un médico para buscar un diagnóstico concreto.

Remedios contra los mareos

Desde Intimina, recomiendan recostarse hasta que pasen los mareos. Hay que asegurarse de estar hidratada y con un nivel adecuado de azúcar en sangre. Si se presentan calambres o dolor de cabeza, se puede recurrir a tomar algún medicamento para aliviar el dolor. Independientemente de la causa del mareo es necesario un tratamiento adecuado.