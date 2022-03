Qué tiene este corrector de ojeras de seis euros para ser un superventas: de las valoraciones a los más de 10 usos

Encontrar un cosmético todoterreno es una misión casi imposible. Y el motivo no es que en el mercado no haya suficientes opciones (¡que las hay!), sino que cada piel es un mundo y, del mismo todo, también sus necesidades y nuestras exigencias. Por eso, dar con aquellos que, sin invertir mucho dinero, se adapten a nuestras rutinas de día, noche (¡y de todo lo que se nos ponga por medio!), a veces, es frustrante. Pero, quizá, la búsqueda no esté siendo fructífera porque no estamos atendiendo a las señales del universo beauty que, en esta ocasión, vienen de la mano de Amazon, de Maybelline... ¡y del producto que cautiva cada día a más y más usuarios!

¿Has oído hablar de su borrador? Probablemente sí y, la verdad, no es de extrañar, pues solo en Amazon ya tiene más de 13.000 valoraciones y casi cinco estrellas doradas que certifican que quien lo prueba acaba encantado con los resultados. Pero, hay más: es, a día de hoy, el segundo cosmético más vendido del catálogo beauty de Amazon... ¡y cuesta menos de siete euros! Además, es un corrector de ojeras todoterreno que sirve para mucho más que para cubrir esta zona del rostro; y es compatible con las compras recurrentes (¡con rebaja!) de Amazon. ¿Se puede pedir más?

Corrector de imperfecciones de Maybelline. Primor

Las claves por las triunfa

Una solución ‘beauty’ 10 en 1. Este corrector, además de borrar las ojeras y cubrir las imperfecciones, ofrece otras soluciones, por lo que se convierte en un indispensable en nuestro neceser. Así pues, también ilumina el lagrimal, define el rostro y las cejas y unifica el tono de la piel. Es perfecto para usar como prebase para párpados y labios para conseguir los mejores resultados.

Este corrector, además de borrar las ojeras y cubrir las imperfecciones, ofrece otras soluciones, por lo que se convierte en un indispensable en nuestro neceser. Así pues, también ilumina el lagrimal, define el rostro y las cejas y unifica el tono de la piel. Es perfecto para usar como prebase para párpados y labios para conseguir los mejores resultados. Compuestos naturales. Este cosmético cuenta en su composición con bayas de Goji, un antioxidante natural para la piel, y con Haloxyl, un descongestionante para tratar y reafirmar las bolsas y ojeras.

Este cosmético cuenta en su composición con bayas de Goji, un antioxidante natural para la piel, y con Haloxyl, un descongestionante para tratar y reafirmar las bolsas y ojeras. No reseca. Uno de los beneficios de este producto es que no reseca la piel, puesto que su fórmula es hidratante para que, al mismo tiempo que corrige, hidrate el rostro y no produzca sensación de sequedad o tirantez.

Uno de los beneficios de este producto es que no reseca la piel, puesto que su fórmula es hidratante para que, al mismo tiempo que corrige, hidrate el rostro y no produzca sensación de sequedad o tirantez. Resalta los rasgos. Un truco que puedes llevar a cabo con este cosmético es comprar dos tonos diferentes. Utiliza el más claro para iluminar y uno más oscuro para realzar pómulos y definir líneas.

¿Quieres descubrir las mejores ofertas? Apúntate a nuestra Newsletter.

¡Que no se te olvide! Si eres Amazon Prime puedes disfrutar de envíos gratuitos en casi todo el catálogo de la plataforma. Si todavía no has descubierto las ventajas de pertenecer a este club, ahora tienes un periodo de prueba gratuito de 30 días.

En 20Minutos buscamos las mejores ofertas de Amazon y otras tiendas. Los precios y disponibilidad pueden variar tras la publicación.