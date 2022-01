Qué significan la T y la C de los test de antígenos

La irrupción de la variante ómicron en plenas vacaciones de Navidad ha cambiado el curso de la pandemia a escala global y se ha convertido en la cepa dominante en España desplazando a la variante delta. Los contagios diarios no han parado de aumentar en las últimas semanas marcando récords y la incidencia acumulada ha superado los 2.500 casos por cada 100.000 habitantes.

Aunque la velocidad de reproducción de esta nueva cepa ha sorprendido a la comunidad científica, la información disponible hasta el momento sugiere que provoca una sintomatología más leve que otras variantes. En cualquier caso, la demanda de test de antígenos para autodiagnóstico se ha disparado e incluso en muchos puntos del país ha habido problemas de suministro.

Por ello, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha avanzado este lunes que el ejecutivo central regulará el precio de estas pruebas por al aumento de su demanda en la sexta ola de la pandemia.

¿Cómo interpretar el resultado de un test de antígenos?

Existen diferentes tipos de pruebas para diagnóstico de covid y el test de antígenos a la venta en establecimientos farmacéuticos es uno de los más demandados para comprobar si existe infección activa en el momento de realizar la prueba. Sin embargo, una de sus complejidades radica en la interpretación del resultado. ¿Cuándo sería positivo? ¿Qué indican las líneas?

La Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios (AEMPS) recomienda el uso de este tipo de prueba en los primeros siete días desde la posible infección o en los primeros cinco días desde la aparición de síntomas compatibles, ya que la carga viral será más alta. Asimismo, hay que tener en cuenta la posibilidad de un falso positivo o falso negativo al hacer la prueba sin síntomas o cuando la carga viral es muy reducida.

La línea de control (C) del test siempre debe ser visible al hacer la prueba, independientemente de si el resultado es negativo o positivo. Es la que indicaría que se ha hecho correctamente. De hecho, "si al realizar el test no aparece ninguna línea de color, o bien se visualiza solo la línea T, pero no la C, la prueba no es válida y debes repetirla", detallan.

Por otro lado, la línea de test (T) indicaría un resultado positivo, incluso si marcada muy tenue o cuando no es muy perceptible. Por tanto, el resultado será negativo si aparece únicamente la línea de control (C).