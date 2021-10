Qué pasa si trago pasta de dientes

El dentífrico o pasta de dientes es uno de los productos presentes en todos los hogares y que, además, se emplea de forma muy frecuente, varias veces al día, con el objetivo de lavar los dientes y evitar las caries y otros problemas dentales.

Su uso frecuente no supone ningún peligro para la salud, siempre y cuando no se ingiera, ya que este producto está pensado para usarse en la boca, pero no por ello se puede tragar.

De hecho, uno de sus componentes, el flúor, es tóxico y supone un peligro para la salud si se ingiere en granes cantidades. Esto no supone ningún problema para los adultos que se lavan los dientes con los dentífricos, ya que solamente es necesario enjuagarse bien con agua y escupir, pero para los niños puede ser más fácil ingerirlo.

Concretamente, el fluoruro de sodio y el triclosán son las dos sustancias tóxicas que pueden estar presentes en la pasta de dientes. Lavarse los dientes frecuentemente con dentífricos que contengan estas sustancias no es peligroso, ya que la cantidad considerada tóxica es mucho mayor que la que se emplea en un lavado.

Síntomas de sobredosis de pasta de dientes

Sin embargo, ingerir gran cantidad de pasta de dientes de forma regular puede provocar algunos síntomas nocivos, tal y como indican desde MedlinePlus, entre los que se encuentran el dolor de estómago y la posible obstrucción intestinal como los más frecuentes.

Sin embargo, también se pueden dar otros síntomas más graves en caso de que se ingiera una cantidad importante de una pasta de dientes que contenga fluoruro:

Convulsiones

Diarrea

Dificultad respiratoria

Babeo

Ataque cardíaco

Sabor a jabón o a sal en la boca

Frecuencia cardíaca lenta

Shock

Temblores

Vómitos

Debilidad

En caso de que se note alguno de estos síntomas, hay que acudir directamente al médico, buscando atención toxicológica para tratar la sobredosis de pasta de dientes. No se recomienda provocar el vómito en la persona, a menos que así lo indique el profesional sanitario y es muy recomendable dar datos sobre la posible cantidad ingerida, la edad, el peso, el nombre del producto y los componentes que tenga.