Qué pasa si me corto donde tengo un tatuaje

Los tatuajes continúan siendo una tendencia, pero hay que tener en cuenta una serie de consejos para su óptimo cuidado. De hecho, pueden provocar efectos negativos en la salud si no se siguen unas recomendaciones básicas como reacciones alérgicas en la piel, sarpullidos, infecciones en la dermis o enfermedades transmitidas por la sangre si el equipo está contaminado.

Así, el primer paso tras hacerte un tatuaje será limpiar y desinfectar correctamente la zona y aplicar una pomada antibacteriana. Además, los expertos recomiendan cubrirlo con un apósito durante un tiempo determinado para evitar que penetren microorganismos que puedan contaminarlo.

¿Cuáles son las recomendaciones para el cuidado del tatuaje?

Pero, ¿qué sucede si te haces una herida encima de un tatuaje? ¿Puede dañar la piel? Lo primero que hay que tener en cuenta es la gravedad del corte. En el caso de que sea una herida leve, como puede ser un arañazo, no se dañaría el tatuaje y no tendría efectos negativos en la salud. Siempre y cuando no se infecte. Si se trata de un corte profundo que requiera puntos o una cirugía, sí podría perjudicar a la zona concreta del tatuaje, que podría acabar desapareciendo.

En este sentido, hay que evitar que se infecte la zona del corte debido a los gérmenes o contaminantes que pueden entrar en la piel. Uno de los signos más característicos de un tatuaje infectado es la irritación y/o inflamación de la piel. Además, pueden aparecer puntos de pus o ampollas.

Por tanto, hay que acudir al médico, sobre todo en casos graves, para que nos recomiende el tratamiento adecuado. Mientras tanto, se pueden seguir unos consejos básicos que contribuyan a la recuperación de esta zona afectada por un corte: