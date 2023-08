Qué es el melanotan: los riesgos y la verdad tras el fármaco que se ha viralizado por acelerar el bronceado

Redes sociales como TikTok recogen estos días una gran abundancia de publicaciones sobre el melanotan, un fármaco que fomenta el bronceado al estimular los melanocitos, células presentes en la epidermis que se van a encargar de producir melanina, pigmento que hace que nuestra piel coja un tono bronceado en verano, explica Cristina Mateo, farmacéutica y biotecnóloga del equipo de Marta Masi.

Sin embargo, esta experta advierte que su comercialización no es legal en Europa y Estados Unidos, ya que aún se encuentra en fase de investigación clínica, continúa esta experta. En esto coincide con el doctor Luis Hueso, del Hospital de Manises y miembro de la Academia Española de Dermatología y Venereología (AEDV). Este facultativo ya advertía en 2011, en este artículo publicado en la web de la entidad, sobre el empleo ilegal de este fármaco y de los riesgos que entraña.

¿Qué peligros conlleva el uso del melanotan? ¿Qué efectos causa? Aquí te damos todas las claves.

Melanotan: un fármaco en fase de investigación

El melanotan, destaca Cristina Mateo, es un compuesto en fase de investigación clínica cuyo principio activo es “un análogo sintético de la hormona alfa-MSH”, que se encarga de estimular los melanocitos, las células de la piel que producen melanina, “el pigmento que hace que nuestra piel coja un tono bronceado en verano”.

Al ser un análogo de la hormona alfa-MSH ayuda a que se activen los melanocitos, lo que genera melanina y favorece el bronceado. No obstante, al ser una hormona, “se ha visto que promueve otros efectos que no son los deseados, como, por ejemplo, hiperpigmentación, aumento del número de pecas y lunares, y cambio del tamaño de estos, erecciones involuntarias, aumento de la tensión arterial, daño renal y riesgo de padecer rabdomiólisis” (según Medline Plus, la Biblioteca Nacional de Medicina de los Institutos Nacionales de Salud de Estados Unidos, la rabdomiólisis es la “descomposición del tejido muscular que ocasiones la liberación de los contenidos de las fibras musculares en la sangre”).

En la actualidad, el melanotan se encuentra en fase de investigación clínica, insiste Cristina Mateo, y, por lo tanto, su comercialización no está permitida en Europa y Estados Unidos. “No hay evidencias científicas de que actualmente no suponga un riesgo para la salud y es importante destacar que nunca se deben compra medicamentos por internet, ya que no aseguran sus características de seguridad, eficacia y calidad”, concluye.

Los riesgos del melanotan

Además de los ya descritos, esta experta asevera que existen estudios que revelan que pacientes que utilizan el melanotan muestran un aumento “bastante alarmante del tamaño de los lunares y pecas y que, por tanto, proceden a extirparlos. Al analizarlos, presentan una severa displasia melanocítica”, esto es, lunares con un riesgo de transformación maligna.

En la actualidad no existe ningún bronceado seguro, responde Cristina Mateo a la consulta de INFOVERITAS en este sentido. “Para poder lucir una piel bronceada durante todo el año lo más recomendable sería el uso de autobronceadores, que nos ayudarían a conseguirlo de una forma más saludable que con la exposición prolongada al sol a través de rayos UVA”.