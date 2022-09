Qué es el Ikigai, el secreto japonés para ser feliz

¿Qué da sentido a nuestra vida? Esta es una de las preguntas que constantemente solemos hacernos, para buscar lo que en la cultura japonesa se conoce como ikigai, que se podría definir como 'razón de ser'. ¿Cuál es el secreto para una vida feliz? Según los japoneses, toda persona tiene un ikigai, esto es, la realización de lo que uno quiere ser, lo cual requiere una profunda introspección y búsqueda interior.

Este concepto fue divulgado por los autores Francesc Miralles y Héctor García a través del libro Ikigai: los secretos de Japón para una vida larga y feliz, que fue publicado en 2016. Un año más tarde, en 2017, publicaron un segundo libro para poner en práctica este concepto: El método Ikigai: Despierta tu verdadera pasión y cumple tus propósitos vitales.

Ambos viajaron a Okinawa, la isla con la esperanza de vida más elevada del mundo, para comprender sus hábitos de vida y entender más en profundidad el concepto de ikigai. Para escribir el libro, los dos autores fueron recibidos por el alcalde de Ogimi (Okinawa), una localidad del norte de Japón, y pudieron entrevistar a más de un centenar de sus habitantes.

Las claves que debemos responder

El ikigai es concebido en la cultura japonesa como una razón de ser, de existir, de vivir, y todos tenemos uno. Sin embargo, muchas personas todavía no son conscientes o no han descubierto el suyo. Aquí reside el problema, y es que el ritmo de la sociedad actual, vivir en piloto automático y sin frenar, no nos permite descubrir cuál es el propósito o razón de ser.

"El ikigai está escondido en nuestro interior y requiere una exploración paciente para llegar a lo más profundo de nuestro ser y encontrarlo. Según los naturales de Okinawa, el ikigai es la razón por la que nos levantamos por la mañana", destaca el autor Francesc Miralles en un artículo para Cuerpomente. Para empezar a descubrir cuál es tu ikigai y cultivarlo, el autor propone las siguientes preguntas que debemos responder:

¿Cuál es tu elemento? Se trata de buscar cuáles son nuestras pasiones, el ámbito en el que podemos desarrollar nuestras capacidades, lo que mejor se nos da. Ya sea hablar en público, resolver conflictos, enseñar a los demás o cuidar. Otra pregunta sería la siguiente: ¿Con qué tareas se te pasa el tiempo volando?

Cómo encontrar nuestro ikigai

El autor también ofrece una serie de claves o pautas para poner en práctica este método de la cultura japonesa y aplicarlas el día a día, así potenciaremos nuestro ikigai: