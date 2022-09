Qué comer en una dieta blanda por gastroenteritis

La gastroenteritis infecciosa es una de las afecciones más frecuentes en la consulta médica, caracterizada por una "inflamación y/o disfunción del intestino producida por un germen o sus toxinas", provocando una alteración en su capacidad de "regular la absorción y secreción de sales y agua", produciendo diversos síntomas, destacan los expertos de la Clínica Universidad de Navarra (CUN).

Denominada también como gripe estomacal, la forma más frecuente de aparición es a través del contacto con una persona infectada o mediante "el consumo de alimentos o agua contaminados", pudiendo ocasionar diarrea acuosa, calambres estomacales, náuseas, vómitos e incluso fiebre, añaden desde Mayo Clinic.

Seguir una dieta astringente para la recuperación

En muchos casos, no existe un tratamiento farmacológico específico para la gastroenteritis viral, ya que los antibióticos no son eficaces, por lo que la principal recomendación es la ingesta abundante de líquidos para mantener una adecuada hidratación.

A medida que el apetito se va recuperando, se puede ir retomando una dieta blanda y fácil de digerir, con alimentos como la sopa, los plátanos o el arroz. Seguir una dieta astringente durante la recuperación de la infección es una de las recomendaciones principales para aliviar la sintomatología, como la diarrea. Por eso, se aconseja comer cantidades pequeñas de pollo o pescado cocido, tortilla francesa, caldos de verduras, frutas como la manzana (en compota) o patatas hervidas.

"Cuando una persona tiene gastroenteritis viral, debe beber muchos líquidos para reemplazar los líquidos y electrolitos perdidos", subrayan en el National Institute of Diabetes and Digestive and Kidney Diseases. Asimismo, los expertos desaconsejan el consumo de ciertos alimentos o bebidas que pueden empeorar los síntomas, tales como el café, té, refrescos, alimentos con alto contenido en grasa, bebidas azucaradas, zumos, leche o productos lácteos.

De hecho, "algunas personas que se están recuperando de una gastroenteritis viral tienen problemas para digerir la lactosa durante mes o más después de la recuperación", añaden.