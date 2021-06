En España, donde la donación de sangre es voluntaria, altruista y anónima, se donan, según datos de 2018, más de 1,6 millones de unidades de sangre al año. Gracias a cientos de miles de personas altruistas, se salva la vida de personas que se someten a tratamientos oncológicos, intervenciones quirúrgicas, tratamientos para enfermedades crónicas, trasplantes e incluso a personas con anemias graves y que necesitan sangre durante el parto.

El 14 de junio es Día Mundial del Donante de Sangre, una fecha para homenajear a estos millones de altruistas y para animar a los que todavía no lo son. Para conseguirlo, nada como desmentir algunos de los falsos mitos que rodean a la donación de sangre y que frenan a muchos a la hora de convertirse en donantes.

Tengo un tatuaje, no puedo donar sangre. Falso.

Si te haces un tatuaje o un piercing, no puedes donar de manera automática, pero sí puedes donar, como cualquier otra persona, pasado un tiempo. Una vez hayan pasado cuatro meses, si no has tenido ninguna complicación con tu tatuaje o piercing, puedes donar sin problemas. De todas formas, al ver tu tatuaje, lo más probable es que el personal médico que te atiende, te pregunte cuñando te lo hiciste en el momento de la donación para salir de dudas.

Sólo se puede donar una vez al año. Falso.

La media de donaciones en España es de 1,3 veces al año, pero en realidad, los hombres pueden donar cuatro veces en un año, y las mujeres tres. El único requisito es que se dejen, al menos dos meses entre una donación y otra.

Los vegetarianos no pueden ser donantes. Falso.

Existe la creencia de que los vegetarianos no pueden donar sangre porque su dieta contiene menos hierro, pero, mientras no exista deficiencia de este elemento, no es contraproducente donar, y una dieta vegetariana equilibrada y controlada no tiene por qué tener ningún tipo de déficit.

Si tomo medicamentos, no puedo donar. Depende.

Depende de los medicamentos, pero, en general sí se puede donar porque muchos fármacos son compatibles. Siempre hay que consultarlo primero, pero, por ejemplo, analgésicos, antiinflamatorios, antihistamínicos, tratamientos hormonales, ansiolíticos y medicamentos para la tensión, el colesterol… todos ellos son compatibles. Para donar con otros como los antibióticos, habría que esperar 15 días tras terminar el tratamiento y los pacientes diabéticos con tratamiento de insulina no podrían donar. Ante la duda, pregunta siempre, pues puedes estar autoexcluyéndote cuando podrías donar.

Tuve el coronavirus. Es mejor que no done. Falso.

Una vez superada la enfermedad -lo que se considera 14 días después de haber dado negativo en una PCR o 28 días después de tener síntomas-, se puede donar sin problemas, lo mismo que ocurre con cualquier otra infección. Si has estado en contacto con una persona enferma, deberás esperar 14 días.

Con patologías crónicas, como colesterol o hipertensión, es mejor no donar. Falso.

Siempre y cuando estén reguladas en el momento de donar, no hay problema pues la medicación es compatible. Ante otras patologías crónicas, hay que preguntar siempre.

Tuve hepatitis, no podré donar sangre nunca. Depende.

Si la hepatitis que tuviste es la A, sí puede donar. No en el caso de que hayas tenido B y C, que no está permitido. En caso de convivir con pacientes con hepatitis B o C tampoco se podría donar hasta pasados cuatro meses después de la convivencia.

Con la regla es peligroso donar. Falso.

Siempre que la donante se encuentre bien, no hay nada que impida que vaya a donar. Si no se encuentra bien, sí es conveniente que espere unos días -como en cualquier otra circunstancia-, pero no porque sea peligroso, sino porque puede haber un mayor riesgo de mareo, malestar…

Me ha vacuna contra la COVID, no puedo donar. Falso.

Hace unas semanas se difundió un bulo en el que se aseguraba que no se permitía en Estados Unidos y Japón donar sangre las personas vacunas contra el coronavirus, pero no es cierto, como aclararon en Newtral y contamos en 20 minutos y Maldita. Como ocurre con el resto de vacunas, en función de la que nos pongan, deberemos esperar unos días o una semana, pero, siempre que la persona vacunada se encuentre bien y cumpla el resto de requisitos para ser donante, puede donar sin problemas.

Hay que donar en ayunas. Falso.

Mucha gente suele relacionar una donación con un análisis de sangre, para los que hay que ir en ayunas. En el caso de las donaciones, sin embargo, no es así, y es incluso contraproducente ir sin haber comido nada, pues hay un mayor riesgo de tener mareos después. Lo único que se aconseja es no haber hecho una comida copiosa o muy grasa antes de donar.

Ante cualquier duda, pregunta en tu centro de donación de sangre más cercano o consulta la web de la Cruz Roja con preguntas frecuentes. Y recuerda que, en general, para poder ser donante, sólo tienes…

•Estás en forma y saludable.

•Pesar entre 50 y 160 kg.

•Tener entre 18 y 65 años (generalmente).

•Si tienes más de 65 años y eres donante habitual, en general se puede donar si el médico te lo permite.