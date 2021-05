¿Pueden las vacunas contra la Covid alterar la menstruación? Esto es lo que sabemos hasta ahora

Como todas las vacunas, las que se están utilizando en la actualidad contra el coronavirus no están exentas de efectos secundarios. En la inmensa mayoría de los casos son leves, como malestar, fiebre, fatiga, escalofríos, cefaleas, molestias digestivas, dolores musculares o dolor en la zona del pinchazo, y se producen en alrededor del 1% de la población. Estos efectos adversos son más comunes entre la población joven y entre las mujeres.

Sin embargo, estos podrían no ser los únicos efectos adversos producidos por las vacunas, pues un gran número de mujeres, tanto dentro como fuera de España, aseguran que tras haber recibido la vacunas sufrieron alternaciones relacionadas con la menstruación.

¿Qué síntomas ‘menstruales’ podría provocar la vacuna?

Ninguna de las vacunas disponibles incluye en su ficha técnica efectos adversos relacionados con los ciclos menstruales, pero lo cierto es que miles de mujeres alrededor del mundo después de ponerse alguna de las vacunas contra la COVID aseguran que han sufrido algún tipo de síntoma relacionado con la menstruación. Entre los más comunes, un sangrado irregular (fuera de la fecha esperada, especialmente adelantos), sangrado más abundante de lo habitual, amenorrea (ausencia de menstruación), dismenorrea (dolor durante la menstruación) o pequeños sangrados cuando ya se ha superado la menopausia.

La matrona e impulsora de una plataforma de salud reproductiva Laura Cámara, por ejemplo, recogió en su cuenta de Instagram una encuesta en la que invitaba a mujeres que habían sido vacunadas contra la covid a compartir si habían tenido efectos adversos. El resultado fue que, de las 2.800 participantes, más de la mitad, un 51,2% habían notado algún efecto en el ciclo menstrual o sangrado.

La AEMPS (Agencia Española del Medicamento y productos sanitarios) también reconoce haber recibido la notificación de alguno de estos efectos adversos entre las mujeres, pero asegura que siguen siendo un número reducido. De hecho, estos efectos no están recogidos en el 5º Informe de Farmacovigilancia sobre Vacunas. El sistema de farmacovigilancia de Gran Bretaña, en cambio, sí está registrando estos casos y han confirmado que unas 2.000 mujeres vacunadas con Pfizer o Astrazeneca han declarado haber experimentado estos efectos secundarios tras la vacunación.

No se trata de efectos secundarios peligrosos, pues son leves y puntuales, pero desde muchos colectivos piden que se investigue al respecto y se incluyan entre los posibles efectos secundarios para que las mujeres estén preparadas por si los sufren, al igual que ocurre con la fiebre o los dolores musculares.

¿Qué dicen los expertos?

De momento, no se ha investigado realmente al respecto y no hay, por tanto, pruebas suficientes para afirmar que la vacuna en sí provoque alternaciones menstruales. Por ese mismo motivo, por la falta de estudios, tampoco puede afirmarse que no sea la responsable de estos efectos secundarios. Así, mientras que unos creen que no hay relación y que alteraciones menstruales, como retrasos o adelantos del sangrado puntuales o dolores o son normales entre la población femenina al margen de la vacuna, otros lo acharan al estrés. Por un lado, el estrés psicológico que puede provocarnos la vacuna en sí, el estado de ansiedad que vivimos propios de la pandemia; y por otro el estrés biológico al que se somete al organismo cuando lo vacunamos, que puede provocar inflamación, al igual que cuando pasamos una infección. Esta inflamación puede afectar al revestimiento del útero y provocar las alteraciones antes descritas, tal y como explica la Doctora Victoria Male en un artículo de la BBC, “después de la vacunación, circulan por el cuerpo muchas señales químicas que pueden afectar a las células inmunitarias. Esto podría hacer que el revestimiento del útero se desprenda y provocar manchas o períodos más temprano”, explica.

¿Qué ocurre si se confirman estos efectos secundarios?

Si los estudios que se están empezando a llevar a cabo ahora confirmaran que la vacuna está detrás de estas reacciones adversas, se debería modificar el prospecto y la ficha técnica para incluir estos efectos secundarios, como ya ocurre con otros como la fiebre o los dolores musculares. Puesto que se trata de síntomas leves y transitorios, las vacunas seguirían estando recomendadas para las mujeres igual, pero, en caso de que aparecieran estos efectos adversos, los pacientes podrían achacarlo a la vacuna. Y es que, algunos de estos efectos adversos, como un pequeño sangrado después de la menopausia o irregularidades menstruales están también relacionados con patologías más graves.