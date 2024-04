La psicóloga Pilar del Pueblo considera que ser autónomo es "un deporte de riesgo para la salud mental"

La psicóloga Pilar del Pueblo alertó de que "casi se considera un deporte de riesgo para la salud mental ser autónomo" porque tienen un "doble riesgo" por las mayores dificultades a la hora de conciliar y la importante "incertidumbre que afrontan".

Así se expresó esta especialista del Consejo General de la Psicología durante el diálogo Los retos del trabajo autónomo, organizado por el Consejo General de Colegios de Gestores Administrativos de España.

Del Pueblo señaló que las bajas por razones de salud mental han subido mucho en los últimos años, hasta convertirse en la segunda causa y las primeras en cuanto a duración. En el caso de los autónomos, explicó que los datos apuntan a que el 15% de las incapacidades temporales se deben a problemas de salud mental, aunque aclaró que esa es solo "la punta del iceberg".

Y es que, según alertó, los autónomos "lo último que hacen es coger la baja" y, si lo hacen, es porque ya "no pueden más", por lo que se debe tener en cuenta la situación de quienes dan el paso porque arrastran mucho tiempo de sufrimiento.

"Nos tiene que preocupar también todo el camino de malestar psicológico que el autónomo lleva con todas estas condiciones: depresión, incertidumbre, de padecer el cambio de leyes, de pensar qué va a ser de mí, de conciliar con la vida, de tener que estar interactuando con los clientes, con todo tipo de clientes, las deudas, los bancos y que tengo que ser multitarea", ejemplificó la psicóloga.

En este sentido, agregó que el autónomo "no desconecta" e, incluso si se aísla del móvil, le sigue costando evadirse emocional y psicológicamente de los problemas. De hecho, puso el foco en los altos niveles de medicación que soporta el colectivo, que sigue la misma tendencia que la sociedad en general, "para poder soportar y sobrellevar estas condiciones".

Asimismo, advirtió de los problemas que genera el estrés sostenido en el tiempo, tanto a nivel cognitivo y físico como somático. "¿Cuántos autónomos conocemos que tienen enfermedades cardiovasculares, un ictus, problemas de hipertensión? Gran parte de esos problemas vienen propiciados por esos factores estresantes", apuntaló. Además, Pilar del Pueblo avisó de la "falta" de recursos de salud mental en el sistema de salud y reclamó más apoyos en esta materia.

En este punto, el presidente de la Federación Nacional de Trabajadores Autónomos (ATA), Lorenzo Amor, criticó que "se habla mucho" de salud mental pero, en cambio, no ve "moverse" al sistema público para dar respuesta a lo que es y va a ser "la nueva pandemia". De hecho, afirmó que el sector privado, como mutuas o fundaciones, se están preocupando más de este tema que la administración pública.

Suicidios empresariales

"Y cuando yo no estoy bien psicológicamente, no tomo buenas decisiones económicas. Cuando yo tengo niveles altos de ansiedad, mis decisiones van a ser equivocadas", resaltó Pilar del Pueblo, quien alertó también de que existe un "número importante de suicidios empresariales", pese a que sea una cuestión que no se trate mucho.

"Es una realidad oculta, pero existe", enfatizó la psicóloga, quien apeló también a hacer campañas de sensibilización acerca de la importancia de la salud mental en el colectivo para crear conciencia.

Pese a todo, concluyó con unas palabras de optimismo, apuntando que, en líneas generales, "el autónomo tiene una barrera protectora", sobre todo cuando elige libremente su profesión y su negocio y vive con "ilusión" el proyecto. "Esas son características que nos hacen de flotadores", proclamó la psicóloga.