Protege a tus mascotas en verano con estos productos

Llega el verano y con él, las altas temperaturas y los planes improvisados. Y cómo no, qué mejor época para poder disfrutar de nuestras mascotas que aquella en la que correr, jugar, mojarse y ensuciarse al aire libre está más que permitido. Pero es cierto que se trata, también de unas fechas muy señaladas en las que debemos tener en cuenta, más que nunca, el cuidado de nuestras mascotas.

Es un hecho que las garrapatas proliferan en las altas temperaturas. Además, abundan en lugares con hierbas, plantas o flores, los cuales suelen visitarse de manera más habitual durante el verano. Tanto pulgas, como garrapatas, incluso gusanos intestinales son parásitos muy comunes en los perros, pero es cierto que si no se subsana su presencia, las consecuencias pueden ser muy perjudiciales.

También hay que tener en cuenta que estos, prefieren a los humanos que a los perros, por ello, protegerlo a él implica protegerte a ti mismo. Si tu perrito frecuenta lugares como tu hogar, tus sofás, incluso tu cama o estás acostumbrado a abrazarlo y sentarte junto a él, estarás dando rienda suelta a todos estos seres diminutos a que se aprovechen de ambos.

Pero no te preocupes, no se trata de algo que no tenga una sencilla y rápida solución. En Tiendanimal podrás conseguir todo aquello que necesite tu mascota al mejor precio.

En este artículo te mostramos como poder solucionar de la mejor manera los problemas con los parásitos y te animamos a que visites la web o tiendas de Tiendanimal. Además, te ofrecemos un cupón en Tiendanimal para que puedas obtener descuentos increíbles en todas tus compras. Mima y protege a tus mascotas de la forma más divertida y cómoda.

Collar antiparasitario

Collar Scalibor para razas pequeñas. Tiendanimal

Un collar antiparasitario para perros es posiblemente la mejor herramienta para tratar de raíz los problemas con las pulgas, y garrapatas u otros parásitos. Se trata de una forma cómoda y muy muy fácil de proteger de los mosquitos del género flebotomo, garrapatas y pulgas durante un periodo de 12 meses únicamente colocando un collar, el cual libera su principio activo, la deltametrina, desde el momento en que es colocado en tu perro, siendo completamente efectivo una semana después de ponérselo.

El modo de aplicación de la deltametrina a través del collar Scalibor está basado en la liberación directa sobre la piel del perro, por lo que su seguridad es muy alta. Además, es totalmente resistente al agua, con lo que no pierde su eficacia porque se moje en los días de lluvia o en baños furtivos de tu mascota.

Ni tú ni él os daréis cuenta de que lo lleva puesto y podrás, así, despreocuparte durante toda la temporada más activa de estos parásitos.

Antiparasitos

Pastillas antiparasitos. Tiendanimal

Para los perros más salvajes y juguetones, aquellos, que son incapaces de aguantar un collar al que se les ha ido de las manos el tema de las pulgas, también existe un remedio. Son las pastillas antiparasitarias para perros Program las cuales impiden la multiplicación de las pulgas evitando que los huevos de estas eclosionen. Se admisitran tras la comida y de este modo el organismo del perro los absorbe mejor.

Es un producto muy seguro, ya que permanece activo en sangre durante un mes. Pero es cierto, que estos comprimidos no matan a la pulga adulta, por lo que se trata de un complemento para tratar a tu mascota, si este ya estaba infestado previamente. Es apto para todas las razas, hembras gestantes y cachorros que se alimentan con comida sólida.

Spray antiparasitos. Tiendanimal

Este spray antiparasitario es perfecto para gatos y perros. Contiene ingredientes de alta calidad y amplio espectro para acabar con las garrapatas, las pulgas y los piojos. Al ser en formato spray, resulta bastante cómodo de aplicar, ya que solo tienes que pulverizar unas cuantas veces a tu pequeño felino y la acción es inmediata. Su efecto se nota durante las primeras 24 horas. Además, es una opción muy segura para cachorros y gatitos de pocos días de vida.

Ofrece una protección eficaz hasta 3 meses contra las pulgas y hasta 1 mes contra las garrapatas y comienza a actuar desde el mismo momento en que se lo aplicas a tu mascota. Los principios activos se distribuyen homogéneamente por la piel y pelo de tu animal, ya que el movimiento de este favorece el reparto homogéneo por todo el cuerpo. Al quedar en las glándulas sebáceas como reserva, su protección es de gran duración. ¡Cepillalo tras la aplicación y listo!

Mantén a salvo, sanas y seguras a tus mascotas de la forma más sencilla. Confía en Tiendanimal.