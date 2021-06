Los cepillos de dientes eléctricos limpian más en profundidad que los manuales, pero muchas veces no nos decimos a comprar uno debido al precio. Por eso, el mejor momento para pasarse al lado eléctrico es el Prime Day de Amazon. Pero, ¿por qué elegir un cepillo de dientes eléctrico? Desde 20deCompras te damos algunas razones para aprovechar las ofertas de Amazon.

La primera, y más importante, es que limpian en profundidad las zonas más difíciles de nuestra boca, donde los cepillos manuales acceden con más dificultad. Además, los cepillos eléctricos ejercen la fuerza necesaria en nuestras encías y dientes, por lo que nunca nos quedaremos cortos cepillándonos con uno eléctrico, ni sufrirán nuestras encías si un día estamos cabreados y presionamos con más fuerza el cepillo contra nuestros dientes.

Otra de las razones importantes es la comodidad de un cepillo eléctrico porque ¡trabaja solo!, puedes pensar en otras cosas mientras te cepillas los dientes. Actúa solo, pero bien, porque ayuda a reducir las bacterias de nuestra boca más fácilmente y de manera más eficaz. Y, cuando su vida útil llegue a su fin, con cambiar el cabezal es suficiente.

Además de ayudar a pasarte al lado eléctrico, el Prime Day de Amazon puede echarte también, por el mismo precio, una mano con la salud de tus encías, ya que la placa y las bacterias de la boca se van acumulando en nuestros dientes y encías sin darnos cuenta. Hasta que es demasiado tarde. Es normal no darse cuenta de esta acumulación de sarro, porque no contamos en casa con las herramientas necesarias para verlo y eliminarlo por completo. La buena noticia es que, si no puedes visitar a tu dentista con la regularidad que te gustaría, han nacido unos gadgets para ayudarnos. Se trata de los irrigadores bucales profesionales, unos dispositivos que, gracias a la presión del agua, limpian en profundidad y eliminan toda esa placa y sarro que se adhiere a nuestros dientes.

Por eso, no puedes desaprovechar esta super oferta de Philips porque por menos de 170 euros puedes tener uno de los mejores cepillos eléctricos del mercado y un irrigador bucal. ¡Todo en uno!

Hasta un 99.9 % de eliminación de la placa. Amazon

Sin embargo, si acudes al dentista con regularidad y solo quieres hacerte con un cepillo eléctrico, entonces, tu oferta es de Oral-B. Por menos de 35 euros tienes hoy uno de los cepillos más vendidos de Amazon, el Oral-B PRO 2 2000 CrossAction. Aprovecha esta oferta rebajada un 42%.

El pack viene con un cabezal de recambio. Amazon

¿Quieres hacerte de Amazon Prime? Suscríbete ahora y disfruta de 30 días de prueba gratis para descubrir las ventajas de ser ‘Prime’.

¿Quieres descubrir las mejores ofertas? Apúntate a nuestra Newsletter.

En 20Minutos buscamos las mejores ofertas de Amazon y otras tiendas. Los precios y disponibilidad pueden variar tras la publicación.