Por qué no deberías cepillarte los dientes inmediatamente después de comer

Lavarse los dientes después de comer es una de las prácticas fundamentales para mantener una buena higiene y salud bucal. De hecho, se recomienda hacerlo después de cada comida y, sobre todo, antes de ir a dormir. Sin embargo, en algunas ocasiones lo mejor es esperar un tiempo antes de lavárselos.

Esto es debido a que durante las comidas, el pH de la saliva cambia, por lo que esta sustancia pierde su efecto protector, tal y como informan los expertos de Prodental Santa Cruz.

¿Cuánto hay que esperar para lavarse los dientes?

La saliva de la boca tiene un pH de 7, es decir, neutro. Cuando se ingieren algunos alimentos durante la comida, este pH varía, por lo que sin la protección de la saliva es mejor no lavarse los dientes directamente y esperar unos 30 minutos.

Los odontólogos recomiendan enjuagarse la boca con agua limpia justo después de comer y esperar esa media hora antes de proceder a lavarse los dientes con el cepillo y la pasta dentífrica, de tal modo que el pH de la saliva haya vuelto a la normalidad.

A esta recomendación se le pueden sumar otras como, por ejemplo, no frotarse demasiado fuerte al lavarse los dientes, usar un cepillo que no esté muy desgastado y cambiarlo con regularidad, dedicarle tiempo suficiente al lavado y, sobre todo, no irse a la cama sin lavarse los dientes.