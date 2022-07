¿Por qué la cistitis es una infección frecuente en verano?

Llegan las vacaciones, los días de playa, estrenar nuevos bikinis... Pero, la cistitis está ya esperando su oportunidad para aparecer. Se trata de una de las infecciones de orina que se diagnostican con más frecuencia durante la época estival y provoca síntomas desagradables. ¿Por qué ocurre esto?

La cistitis es una infección frecuente que sufren mucho más las mujeres. La responsable suele ser una bacteria, la E. Coli, y es por esto por lo que el tratamiento siempre se realiza con antibióticos. Debido a que durante el verano la humedad, el calor y la deshidratación son habituales, se crea el caldo de cultivo perfecto para que aparezca una cistitis sino se previene.

¿Es cistitis o una infección vaginal?

La cistitis se diferencia de una infección vaginal en que, en estos casos, es el conducto urinario el afectado por la bacteria E. Coli. Como consecuencia, al orinar, se produce un escozor que va en aumento a medida que la micción termina. Este puede ser realmente doloroso y punzante, hasta tal punto de que ir al baño se convierte en algo horrible.

No obstante, aunque se intente evitar ir al baño con demasiada frecuencia, esto no es posible. Tras el vaciado de la vejiga, la mujer con cistitis nota unas ganas de orinar constantes con escozor y ardor. Al ir otra vez al baño, orinan muy poco y es posible que si no se inicia un tratamiento temprano aparezca la hematuria (sangre).

¿Por qué aparece la cistitis en verano?

Uno de los motivos más frecuentes por los que la cistitis aparece en verano es debido al bañador o bikini mojado. Si no se cambia cuando este no se seca rápidamente, la humedad en la zona íntima terminará creando un espacio ideal para que las bacterias empiecen a proliferar.

También, otra de las causas puede estar relacionada con aguantar la orina demasiado tiempo. Los largos viajes en coche o esperar para orinar porque no hay un baño cerca por un lugar en el que se esté paseando pueden ser motivos que favorezcan la aparición de la cistitis.

Relacionado con esto, también deberíamos beber más agua en verano. De hecho, esto hace que orinemos con más frecuencia y que el conducto por el que orinamos se mantenga limpio porque las bacterias se expulsan. Por tanto, hay que preocuparse por mantenerse bien hidratado.

Formas de prevenir la cistitis

Los síntomas de la cistitis pueden ser incómodos y provocar que tengamos que guardar reposo hasta que mejoren. Aunque no aparezca la fiebre, los antibióticos son el único tratamiento para que la cistitis se cure. Por eso, la mejor forma de evitar sufrirla este verano es la prevención. La Clínica Universidad de Navarra (CUN) comparte los siguientes consejos:

Evitar mantener la ropa de baño mojada durante demasiado tiempo.

Usar ropa interior de algodón para favorecer la transpiración.

Intentar utilizar poco las prendas que sean más ajustadas.

Orinar después de mantener relaciones sexuales.

Limpiarse de delante hacia detrás.

Aunque la cistitis a veces aparece debido al estrés, la verdad es que hay muchos factores que hacen que el verano sea una época de riesgo. Por eso, adoptar todas las medidas de prevención posibles es importante para que la cistitis no nos termine amargando las vacaciones.

Bibliografía :