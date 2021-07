Las vacunas no inmunizan a todos por igual: qué ocurre cuando generamos una escasa o inexistente respuesta inmune

Tras recibir la pauta completa de una vacuna -ya sea contra la covid-19 o contra otro tipo de enfermedad infecciosa, como por ejemplo la Hepatitis B- existen casos en los que el sistema inmune o bien no produce una respuesta suficiente o bien, en su defecto, no la produce directamente.

Esto no solo ocurre en personas en las que, a priori, se puede intuir una respuesta inmune menor, como los pacientes con inmunodeficiencias o con otras patologías específicas, sino que también puede ocurrir entre la población general aunque, según los expertos, la probabilidad es muy baja.

Esta semana, un hombre con las dos dosis de la vacuna falleció por Covid en el Hospital de Bellvitge, sobre el cual los médicos del centro informaron de que había desarrollado un nivel bajo de anticuerpos. La vacunación masiva implica que haya personas con particularidades que no se tengan en cuenta en lo que respecta a su vacunación, y que repercutan sobre su respuesta inmune. Pero ¿eso implica que estén desprotegidas? ¿Necesitan una dosis extra?

La inmunidad, una cuestión más allá de los anticuerpos

Uno de los elementos a tener en cuenta al abordar la cuestión de la inmunidad es que "medir solamente el nivel de anticuerpos deja la fotografía de la respuesta inmune a medio completar", recuerda, en una entrevista con 20minutos, la médica especialista en Inmunología Clínica del Hospital Universitario de Canarias y vocal de la Sociedad Española de Inmunología, Yvelise Barrios.

"Medir solo el nivel de anticuerpos deja la fotografía de la respuesta inmune a medio completar"

Existen dos tipos de respuestas en nuestro sistema inmune: la humoral, que es la que se puede medir a través de los anticuerpos, y la celular. Esta última es "más diversa", en palabras de la doctora, y es "capaz de responder incluso cuando hay pequeños cambios (como las variantes) que sí afectan a la respuesta humoral". Es por ello que no generar una respuesta inmune suficiente puede depender de múltiples factores, según explican los expertos.

¿En qué medida afecta a la población general?

Hay grupos de población sobre los que se presupone una peor respuesta inmune. Se trata, por ejemplo, de "pacientes que tienen inmunodeficiencias, los oncológicos, aquellos que tienen una enfermedad que les impide tener un sistema inmune sano o los que toman tratamientos para suprimir su respuesta inmune, como los trasplantados", explica la doctora Barrios. Pero "también las embarazadas tienen una inmunodepresión fisiológica", añade, por su parte, el doctor Julio García Rodríguez, jefe del Servicio de Microbiología del Hospital La Paz.

No obstante, según apuntan ambos, es posible que entre la población general también haya personas que tengan una menor capacidad de responder a la pauta completa de una vacuna, al igual que "cada persona responde de forma distinta frente a la enfermedad", señala García en una entrevista con 20minutos. "Igual que el virus infecta a dos pacientes, a uno lo puede llevar a la UCI y otro puede prácticamente ni enterarse", aclara el doctor, con lo que "esa diferencia que vemos en la infección natural en la población general, también podemos verla en la vacunación", matiza.

Además, en plena campaña de lucha contra la Covid "se está vacunando masivamente a muchas personas entre las cuales algunas pueden tener algún problema en su sistema inmune que se desconozca", explica Barrios, especialista en inmunología, bien porque "no hayan sido diagnosticadas", o bien porque "este problema haya pasado desapercibido", lo que podría dar explicación a estos "anecdóticos casos". En esta línea, la inmunóloga subraya que "es un porcentaje muy, muy pequeño de la población general" al que afecta.

¿Es responsable la vacuna o el sistema inmune?

Estos casos "tienen que ver con el sistema inmune y con situaciones intrínsecas a cada individuo", explica Barrios, "que en algunas ocasiones conocemos de antemano, porque ya tenemos un diagnóstico", insiste. Pero también puede depender de factores externos. Según la especialista, podría haber "multitud de causas" entre las que podría encontrarse, incluso, un "fallo en la cadena de frío" de los viales.

"No solo ocurre con las vacunas contra la covid, sino también con la del sarampión, la hepatitis o la varicela, entre otras"

Esto no solo ocurre con las de la covid, sino que ocurre "con todas las vacunas: la de la hepatitis, la del sarampión o la de la varicela", subraya, por su parte, García. El doctor de La Paz destaca que, "de hecho, no todas las vacunas tienen la misma eficacia", con lo cual, también puede depender del tipo de suero utilizado.

¿Están esas personas desprotegidas?: una cuestión de porcentajes

No obstante, cabe plantearse la cuestión de si esos -pocos- individuos están o no desprotegidos frente a la covid y otras enfermedades. La respuesta a esta pregunta, según coinciden ambos expertos, no es una cuestión binaria que se pueda responder con 'sí' o 'no', sino que hay que hablar "en porcentajes". Es decir, que estas personas podrían desarrollar una infección más leve, aunque la respuesta inmune también lo fuese.

En los casos en los que ya se presupone esta respuesta débil, como "los trasplantados renales, sabemos que, después de dos dosis, a un 65% de los pacientes se les ha medido respuesta humoral (anticuerpos)", explica Barrios sobre su propia experiencia.

A esto, señala García, hay que añadir que el hecho de "que alguien pueda no tener anticuerpos neutralizantes no quiere decir que esté desprotegido", destaca, porque "puede tener una buena respuesta de inmunidad celular", añade.

Ambos coinciden, no obstante, en que dado que, por el momento, la forma para la población general de saber cuál ha sido la respuesta inmune generada es "realizándose unos test muy específicos", explica el jefe de microbiología de La Paz, la mejor forma de evitar una infección grave es "seguir con precauciones mientras no tengamos inmunidad de rebaño", un hito para el cual, según subraya la doctora Barrios, "aún estamos muy por debajo".

La solución: ¿una tercera dosis para intensificar la pauta?

El debate de la tercera dosis ya está sobre la mesa. Pero los expertos alertan de que es importante realizar "estudios de anticuerpos y de inmunidad celular para tener las evidencias en la mano sobre cómo hacer la mejor indicación", destaca la doctora Barrios.

De esta forma, el objetivo a corto plazo en la investigación sobre los efectos de la vacunación podría centrarse en responder cómo "optimizar las pautas y saber cómo sacarle un mejor rendimiento en grupos más dirigidos" y dar respuesta a "si va a ser necesaria una tercera dosis o si algunas vacunas son mejores que otras".

Por su parte, el doctor García incide en que "todavía no sabemos si esa gente está desprotegida o no" y que si se plantea inocular una tercera dosis es "porque empezamos a tener evidencias suficientes" en un terreno aún inexplorado.

No obstante, la experiencia previa nos dice que "hay muchas vacunas donde se han tenido que implementar pautas diferentes", de forma que "intensificando la pauta logrado revertir" la enfermedad, destaca la doctora del Hospital Universitario de Canarias.

El riesgo de contagio con la pauta completa

Respecto al número de personas con la pauta completa que se están contagiando, los expertos explican que, si bien se dan algunos casos, no se trata de una situación generalizada. "Del número de personas ingresadas ahora mismo en los hospitales, la gran mayoría no está vacunada, y de los que están vacunados, están a medio vacunar", destaca Barrios.

"Si empezamos a ver centenares de personas vacunadas que se están infectando, tenemos un problema, pero ahora mismo no es la situación", sentencia García.