¿Pies cansados e hinchados por el calor? Lidl lo soluciona con una bañera de hidromasaje (¡plegable!) de 13 euros

La llegada de las temperaturas templadas gusta a la mayoría. Durante el día podemos disfrutar del sol y un calorcito agradable y primaveral, pero la tregua nocturna aún nos permite dormir a pierna suelta antes de que el verano se adueñe del sueño de muchos. Sin embargo, no todo son ventajas; y no solo nos referimos a las primeras quemaduras del año: los pies hinchados a causa del calor comienzan a convertirse en una pesadilla y, aunque no tienen por qué estar relacionados con ninguna patología circulatoria, suelen provocar molestias y malestar.

¿La solución para evitar que esto ocurra o vaya a mayores? Relajarlos con un circuito de agua fresquita. ¿Cómo? ¡Con ayuda de este gadget de menos de 13 euros que hemos encontrado en el catálogo de Lidl! Desde 20deCompras hemos rastreado las últimas ofertas del supermercado hasta dar con una bañera de hidromasaje para pies que, además de estar a un precio sorprendente en comparación con otros modelos del mercado, tiene una característica extra que nos ha enamorado: es plegable. Así, te aseguras de que viaja contigo durante todo el verano para cuidar de nuestros pies y evitarnos malestar. ¿Le das una oportunidad?

Esta bañera está disponible en dos colores. Lidl

Este modelo nos ayudará a preparar nuestros pies para el verano y a relajarnos después de una jornada agotadora. Para ello, cuenta con puntos de masaje y seis rodillos integrados que ayudan a conseguir un efecto total. Pero, sin duda, su gran ventaja es que es plegable para poder almacenarla de forma sencilla. Su diseño incluye una práctica asa para transportarla que, una vez montada, se puede emplear como toallero. Tiene una capacidad máxima de siete litros y puede llenarse con agua fría o caliente hasta un máximo de 50 grados.

Otros masajeadores para disfrutar en casa

Además de este dispositivo para pies, en el catálogo de Lidl también hemos encontrado otros masajeadores que nos ayudarán a relajarnos y a disfrutar de un rato para nosotros en casa. Por ejemplo, el masajeador anticelulítico de Silvercrest, que cuesta 17 euros, nos ayuda a luchar contra la piel de naranja y la grasa localizada gracias a sus seis ruedas de masaje vertical y horizontal. Su acción ayuda a estimular la circulación y el drenaje linfático. También podemos disfrutar de un masaje de aire a presión para piernas y pies que también facilita la no acumulación de grasa.

