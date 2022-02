¿La pérdida de olfato tras la Covid puede durar siempre? Un estudio lo ha analizado

Junto con la fiebre y la tos, es una de las características más comunes y más sorprendentes de la Covid-19: la pérdida del sentido del olfato. Suele ir acompañado de una incapacidad para saborear nada, ya que los dos sentidos están intrínsecamente vinculados.

En muchos casos el problema se resuelve solo en cuestión de semanas. Sin embargo, la mitad de las personas que contraen Covid pueden sufrir cambios a largo plazo en sus sentidos, según estudios preliminares.

Investigadores del Instituto Karolinska en Estocolmo, en Suecia, realizaron pruebas en 100 personas que habían perdido el sentido del olfato después de un brote de Covid en marzo de 2020 y descubrieron que, 18 meses después, casi una de cada 20 no había recuperado nada, recoge el Daily Mail.

La pérdida del olfato o del gusto no son síntomas infrecuentes para las personas que padecen virus respiratorios como los resfriados y la gripe. Esto se debe en parte a que la inflamación de la garganta y la nariz puede alterar los receptores del olfato y el gusto. Pero a veces los virus también pueden dañar pequeños nervios en el conducto nasal, reduciendo drásticamente la sensación incluso después de que el virus haya abandonado el cuerpo.

A medida que estos nervios se recuperan, algunos recuperan toda su fuerza a diferentes velocidades que otros, lo que conduce a una distorsión del olfato. Los estudios que analizan la pérdida del olfato y el gusto causada por los resfriados muestran que algunos pacientes pueden tardar años en recuperar completamente sus sentidos.

El profesor Carl Philpott, experto en pérdida del olfato y el gusto de la Escuela de Medicina de Norwich, dice que si bien hay alguna evidencia de que la Covid causa una pérdida de sensibilidad más severa, los síntomas que ve en los pacientes son casi idénticos a los que se encuentran en los pacientes antes de la pandemia.

"Se sabe desde hace mucho tiempo que los virus causan trastornos del olfato, pero la magnitud de las infecciones por Covid es tan alta que este problema se ha vuelto mucho más notorio", doce Philpott.

"La mayoría de estos pacientes contrajeron la Covid antes de que llegaran las vacunas, lo que sugiere que las inyecciones podrían estar reduciendo el nivel de pérdida del olfato y el gusto, pero también es una señal de cuántas personas se vieron afectadas", añade el médico.

Métodos para recuperar el olfato

Un estudio estadounidense de 140 pacientes con Covid con pérdida del olfato encontró que olfatear al menos cuatro olores distintos dos veces al día durante dos meses podría mejorar el sentido del olfato de los sujetos. Sin embargo, los expertos dicen que un número significativo de sus pacientes encuentran que la terapia de olores es ineficaz y que existe una necesidad desesperada de nuevos tratamientos.

"La gente no se da cuenta de lo debilitante que puede ser perder el olfato y el gusto. No poder disfrutar de una sola comida afecta drásticamente las relaciones y la vida social de los pacientes. El entrenamiento del olfato no funciona para todos, por lo que necesitamos algo más para evitar que los pacientes caigan en una espiral de depresión, lo cual no es muy poco común", dice Philpott.

"No poder disfrutar de una sola comida afecta drásticamente las relaciones y la vida social de los pacientes"

Algunos médicos también están explorando si las gotas nasales de vitamina A podrían ayudar a revertir el daño, después de que un estudio alemán publicado en abril pasado descubriera que tomarlas regularmente durante ocho semanas aceleró la recuperación del 14% de los participantes.

Los expertos creen que el compuesto es capaz de poner en marcha la reparación de los receptores sensoriales dañados en la nariz.

"A veces, el olfato y el gusto pueden tardar hasta tres años en volver a los niveles normales; lo vemos con los resfriados", dice el profesor Philpott. "A menudo, la recuperación ocurre de la nada, sin tratamiento", agrega.