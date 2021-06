Al igual que ocurre con nuestros músculos o nuestro cerebro, los ojos también pueden entrenarse, ya no sólo para corregir algún problema de visión, sino también para mejorar nuestras habilidades. Esto se consigue gracias a la terapia visual, entrenamiento visual o rehabilitación visual, un tratamiento para potenciar y corregir problemas de enfoque, estrabismos o problemas de aprendizaje relacionados con la visión.

Olga Esteban Fernández, óptico-optometrista especialista en terapia visual -que participa además en Wikivisión, una enciclopedia virtual de la visión creada por la asociación Visión y Vida- nos explica en qué consiste la terapia visual y en qué puede ayudarnos.

¿En qué consiste la terapia visual y qué beneficios tiene?

Primero me gustaría explicar que no todas las personas tienen un buen procesamiento de lo que sus ojos ven. Una persona puede ver muy nítido, pero no estar procesando correctamente esa información. Por eso, no todo el mundo que ve bien tiene una buena visión, porque además de ver bien, tenemos que llevar a cabo otras habilidades con los ojos, como, por ejemplo, converger, que es juntar los ojos hacia la nariz cada vez que miramos algo de cerca. Si, por ejemplo, la capacidad para converger está alterada, nos va a resultar difícil leer o escribir, aunque veamos perfecto. Habilidades como la convergencia, la divergencia, el enfoque, la percepción visual, la memoria visual… son distintas de la vista, y no hay operaciones, gafas, lentillas, que lo corrijan, pero podemos mejorarlas con la terapia visual o el entrenamiento visual, una serie de ejercicios adaptados a cada paciente, tanto por las habilidades que quiere mejorar como por la edad. El objetivo de la terapia visual es llevar todas las habilidades que comprenden la visión a su máximo potencial.

¿Puede llegar, por ejemplo, a frenar o corregir algún problema visual, como la miopía?

Sí, pero depende de la miopía, porque hay muchos tipos. En la evolutiva, la miopía con la que no se nace y que va progresando, sí hay técnicas para frenarla, las técnicas de control de evolución miópica. Una de ellas es el entrenamiento visual, que nos entrena para no tener problemas de borrosidad en lejos, pero también se puede combinar una adaptación de lentes de contacto de ortoqueratología, que ayudan a eliminar la miopía poniéndonos unas lentillas por la noche para ver bien por el día sin necesidad de gafas. La miopía con la que se nace no se puede corregir con entrenamiento visual, pero en realidad, hay muy pocas personas que nazcan con miopía, lo más normal es que sea evolutiva, que empiece a los 6 o 7 años, y en este caso, sí se puede frenar con terapia visual para que el ojo no se siga deformando.

¿Cómo puede ayudar la terapia visual en problemas de aprendizaje como la dislexia o el TDAH?

Cuando hay habilidades visuales que no están correctamente desarrolladas, eso influye mucho en el aprendizaje, porque por ejemplo, nos puede costar leer, enfocar, nos cansamos mucho leyendo o escribiendo… Y es muy importante que estas habilidades estén bien desarrolladas para mantener la atención en un punto próximo. Por eso, la terapia visual, como mejora estas habilidades, puede ayudar a mantener la atención más tiempo y a mejorar el aprendizaje.

Si no tenemos, a priori, ningún problema visual, pero queremos prevenir, por ejemplo, la presbicia, ¿serviría la terapia visual?

En este caso, no, porque la presbicia es el agotamiento por sobreuso del músculo que rodea el cristalino. Ahora la presbicia es más habitual y empieza antes porque estamos mucho más tiempo mirando de cerca y menos de lejos. El deterioro de este músculo es inevitable, como pasa con las arrugas o las canas, peor sí podemos retardarla. Para retrasar la presbicia lo que tenemos que hacer es cuidar nuestros ojos antes de que aparezca con gafas de entorno próximo, filtros de luz azul, que es oxidativa...

¿Cuándo sería recomendable empezar a hacer terapia visual, aunque no se tengan problemas?

La terapia visual está aconsejada a cualquier edad y en personas tengan o no problemas visuales, porque también ayuda a mejorar las habilidades visuales que ya están bien. Hay gente que no tiene nada erróneo en sus habilidades visuales, pero quiere entrenar para sacar el máximo potencial. Por ejemplo, hace poco tratamos a una chica de un equipo de esgrima que lo que quería era mejorar sus habilidades visuales para mejorar su esgrima y que alcance su máximo potencial en este deporte en concreto.

La terapia visual, ¿es para siempre o basta con hacerla unos meses, semanas…?

En principio, son solo unos meses. Con este tiempo se le da la pauta al ojo para que aprenda a sacar su máximo potencial. En la fase inicial hacemos terapia visual intensiva, en la que se hacen ejercicios seis de cada siete días. Después, hacemos una valoración para ver cómo ha evolucionado y pautamos unos ejercicios de mantenimiento que hay que practicar una vez a la semana durante seis meses. Hacemos otra valoración y, si todo está bien, le damos el alta definitiva.

¿Tiene alguna contraindicación?

No, es como hacer ejercicio, no le viene mal a nadie. Eso sí, tiene que ser guiado. De hecho, yo tuve que hacer terapia visual con mi hija pequeña, y como la mayor tenía celos, la hice con las dos. La pequeña logró poner a punto las habilidades que tenía mal y la mayor las mejoró.

¿Qué tenemos que hacer su queremos empezar a practicar terapia visual, dónde tenemos que dirigirnos?

A un centro especializado en entrenamiento visual, con experiencia… y asegurarnos de que tengan buenos ópticos-optometristas, que son los únicos especialistas capacitados para hacer terapia visual.