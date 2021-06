Oler a Cacharel puede dejar de ser un sueño hoy, gracias al ofertón de Druni (¡uno de sus perfumes a mitad de precio!)

Es tan importante dar con el perfume perfecto para nosotros que cuando lo encontramos pronunciamos la famosa frase: "este es mi perfume, yo huelo a..." Pero dar con la formulación ideal, y que, además, sea compatible con el pH de nuestra piel, no es un camino fácil. Nos encanta probar colonias y perfumes nuevos hasta que encontramos el nuestro, pero muchas veces nos pesa más el hecho de ahorrar dinero hasta encontrar el adecuado, que arriesgarnos con un perfume nuevo.

En muchas ocasiones, nos resistimos tanto a probar una fragancia nueva, y a comprarla, porque la mayoría tiene un precio elevado y no queremos vaciar nuestro bolsillo para tener un buen eau de parfum en nuestro armario, con el que no hemos acertado. Por eso, un truco para evitar arruinarnos con la compra de un perfume, que luego es posible que no vayamos a gastar, es apostar por las marcas fuertes cuando tienen algún tipo de rebaja. Los chollos de perfumes a mitad de precio, con los que podemos lograr hacernos con una fragancia que siempre hemos querido probar o tener en casa, no se pueden dejar pasar. De esta manera, encontraremos qué eau de parfum pega con nuestro cuerpo, sin arruinarnos.

Un ejemplo de estas rebajas es la que ha lanzado hoy Druni en su perume 'Yes I Am' de Cacharel. Este estuche con dos perfumes y una crema hidratante puede ser tuyo a mitad de precio, por menos de 50 euros. Y no se trata de un perfume cualquiera. Primero, porque pertenece a la prestigiosa marca Cacharel y, segundo, porque este perfume se lanzó el año pasado como homenaje a las mujeres fuertes. Un total de tres fragancias de esta cadena celebran la generación actual de mujeres jóvenes, empoderadas, diversas, abiertas y decididas a conseguir lo que quieren y merecen. Fue una apuesta de Cacharel para empoderar a las jóvenes y que expresen su identidad e independencia. Por eso, este puede ser también tu perfume.

Esta fragancia es oriental especiada con una salida chispeante con acordes de frambuesa y mandarina. Druni

El perfume de la nueva generación de mujeres

Cacharel cosechó mucho éxito hace años con 'Anaïs Anaïs', la primera fragancia que lanzó al mercado para la mujer joven. Después, tras ser líder en ventas con 'Amor Amor', una declaración de, claro, amor, Cacharel ofrece 'Yes I Am', un perfume para la mujer independiente. Su objetivo es empoderar a la mujer con un aroma, según la marca, que busca la seguridad de la mujer en sí misma. En definitiva, un perfume para las mujeres fuertes y decididas a escribir su propio destino.

